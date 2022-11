50. International Emmy: Die Gewinner

International

Deutschland bekam in diesem Jahr keinen Preis. Stattdessen wurde unter anderem die Serie «Virgil» mit einem Emmy bedacht.

Die International Emmy Awards 2022 sind Geschichte. Bei der 50. Verleihung der International Emmys, die von Penn & Tellers Penn Jillette moderiert wurde, waren 23 Länder in 15 Kategorien mit 60 Nominierten vertreten. Die Gala fand am Montag im New Yorker Hilton Midtown Hotel statt.Während der Show überreichte der südkoreanische Schauspieler Song Joong-ki den International Emmy Directorate Award an Miky Lee, stellvertretende Vorsitzende der CJ Group, und Ava DuVernay erhielt den International Emmy Founders Award von Blair Underwood und Benjamin Bratt."Das Fernsehen auf der ganzen Welt ist wirklich erwachsen geworden", sagte Bruce Paisner, Präsident und CEO der International Academy. "Besonders erfreulich an diesem 50. Jahrestag ist die Zahl der Länder weltweit, die erstklassige Fernsehprogramme und Persönlichkeiten produzieren und Emmys gewinnen."- «Bios: Calamaro» (NatGeo, Argentinien)- «Charlie Chaplin, Le Génie De La Liberté» (France Televisions, Frankreich)- «Wonderful World: A New York Jazz Sotry» (NHK, Japan)- Sverrir Gudnason für «En Kungklig Affär» (SVT, Schweden)- Scott McNairy für «Marcos: Mexiko» (Netflix, Mexiko)- Lee Sun-Kyun für «Dr. Brain» (Apple, Südkorea)- Celine Buckens für «Showtrial» (World Productions, Großbritannien)- Leticia Colin für «Onde Está Meu Coração» (Globoplay, Brasilien)- King Engelbrecht für «Reyka» (tpf, Südafrika)- «Bunker» (HBO, Mexiko)- «Dreaming Whist Black» (Big Deal Films, Großbritannien)- «On the Verge» (Canal+, Frankreich)- «Myanmar Coup: Digital Resistance» (NHK, Japan)- «O Caso Evandro» (Globoplay, Brasilien)- «The Return: Life After ISIS» (Sky, Großbritannien)- «Lupin» (Netflix, Frankreich)- «Narcos: Mexiko» (Netflix, Mexiko)- «Reyka» (tfp, Südafrika)- «Dapinty, A Musicolor Adventure» (Silverworlf, Kolumbien)- «To Your Eternity» (NHK, Japan)- «Rabbids Invasion Special – Mission to Mars» (Ubisoft, Frankreich)- «Don’t Do This to the Climate» (NRK, Norwegen)- «Newsround Special – Let’s Talk About Periods» (BBC, Großbritannien)- «Latin American Dreams» (Television Nacional De Chile, Chile)- «Anonima» (Netflix, Mexiko)- «Hardball» (Northern Pictures, Australien)- «Lightspeed» (Oak 3 Films Pte, Singapur)- «2021 Latin American Music Awards» (NBC)- «Le Suerto De Loli» (Telemundo)- «Malverde, El Santo Patron» (Telemundo)- «The Voice» (ViacomCBS, Argentinien)- «LOL: Last One Laughing» (Amazon, Deutschland)- «Top Chef Mittle East» (NBC, Vereinigten Arabischen Emirate)- «Pioneer Spirit» (TV Publica, Argentinien)- «Fly on the Wall» (Al Jazeera, Katar)- «Santas in the Hay» (Seefood TV, Norwegen)- «Chivas» (Amazon, Mexiko)- «Kiyou’s Kata» (Kansai, Japan)- «Nadia» (Echo Studio, Frankreich)- «Nos Tempos Do Imperador» (TV Globo, Brasilien)- «Two Lives» (Bambu, Spanien)- «You Are My Hero» (Gcoo Entertainment, China)- «(S)he» (Newen Connect, Frankreich)- «Isabel, The Intimate Story of Isabel Allende» (Megamedia, Chile)- «On the Job» (HBO, Philippinen)