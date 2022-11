«Wetten, dass..?» gewinnt den Sendetag

Quotennews

In allen Kategorien konnte «Wetten, dass..?» die besten Reichweiten holen - mit der Comeback-Leistung aus 2021 konnte das Gottschalk-Format jedoch nicht mithalten.

Sagenhafte Quoten und Reichweiten für Thomas Gottschalk beim zweiten Comeback von! Zumindest auf den ersten Blick. 10,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, ein exzellenter Marktanteil von 39,5 Prozent - 2,65 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren und 43,7 Prozent. Durch die Bank Tagesbestwerte, wo versteckt sich hier ein Hauch von Kritik? Im internen Vergleich. Und ehrlicherweise hatte «Wetten, dass..?» kaum Konkurrenz. Vier Privatsender schickten keine aktuellen Spielfilme in die Primetime, nur RTL und Kabel Eins setzten auf Show- oder Serien-Formate. Das Erste versuchte mit «Die Toten am Meer» und damit einem Krimi mitzuhalten, doch auch hier lief lediglich eine Wiederholung.Demnach, direkt zu den Zahlen. Das Erste landete noch bei ordentlichen 3,14 Millionen Zuschauern und 0,4 Millionen Jüngeren, bei den Privaten lief es tatsächlich für RTL undmit 1,11 Millionen Zuschauern am besten. Der beste private Film war bei ProSieben mit 1,09 Millionen Zuschauern. Dennoch werden aus zweierlei Gründen nicht ausschließlich Korken in Mainz geknallt haben. In erster Linie war das Comeback der Wett-Show 2021 mit 13,8 Millionen Zuschauern deutlich erfolgreicher, zum anderen wird sich um Moderator Gottschalk regelrecht Sorgen gemacht.Der Showmaster führte 2021 noch souverän durch die Primetime-Show, gestern wirkte sein Auftritt eher fahrig. Er wirkte regelrecht abwesend, verwechselte Namen, vergriff sich in Themen - Michelle Hunziker versucht zu retten, was noch zu retten ist. An verschiedenen Stellen im Netz wird zudem die Produktion an sich kritisiert, der Ton habe gerade zu Beginn nicht gepasst. Mit all diesen Eindrücken steht «Wetten, dass..?» mit exzellenten Quoten nach einem Samstagabend da, bereit sich feiern zu lassen und doch überwiegen kritische Themen.