«Die Bergretter» verbessern die Samstag-Bilanz

Quotennews

Das ZDF-Format feierte zuletzt in der Donnerstags-Primetime mehr als 5 Millionen Zuschauer. Am sonntäglichen Vorabend lief es zuletzt nicht so rund.

Der Vorabend hat es einfach nicht leicht. Ob bei privaten oder öffentlich-rechtlichen Sendern, die Shows vor 20:15 Uhr laufen oft gut, doch verglichen mit den Werten des Abendprogramms gehen diese Leistungen unter. Schauen wir also speziell auf den ZDF-Vorabend, dennlieferten ordentlich ab. 3,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, ein Marktanteil von 16,3 Prozent - die Bilanz der «Bergretter» klingt dabei alles andere als spektakulär, wenn auch zweifelsohne sehr gut. Den erste sich bietende Vergleich könnte Kritik nach sich ziehen.Zuletzt liefen «Die Bergretter» vor starken 5,18 Millionen Zuschauern und 19,3 Prozent des gesamten TV-Marktes - hat die Mainz-Serie also knapp 2 Millionen Zuschauer verloren? Nein, die letzte Ausgabe lief in der Donnerstags-Primetime, allein vom Sendeplatz her, also nicht zu vergleichen mit Sonntagvorabend. Grundsätzlich lief die Serie dieses Jahr vermehrt an Donnerstagen, alle Ausgaben im Juni und Juli wurden derart platziert, zuvor gehörte in Februar, März und April die Show in den Samstag. Und hier sind wir am gegebenen Vergleich angekommen. Den letzten Samstags-Platzierungen.Und hier kann sich die gestrige Leistung wahrlich sehen lassen. Mit den erwähnten 3,69 Millionen Zuschauern konnte eine bessere Reichweite als bei den letzten sieben Ausgaben erzielt werden, der Marktanteil von 16,3 Prozent ist Jahresbestwert. Einzig auch in dieser Auflistung recht farblos bleibt die Leistung der 14- bis 49-Jährigen. Mit 0,25 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter gelingen dem ZDF 5,7 Prozent am entsprechenden Markt, hier lief es zuletzt im April mit 0,27 Millionen bereits besser, der Jahresbestwert an Samstagen liegt hier bei 0,36 Millionen Zuschauern im Februar.