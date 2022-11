«Promi Big Brother»: Tag zwei

Quotennews

Es geht schon wieder los! Seit Freitag laufen bei Sat.1 die Kameras in Dauerschleife - «Promi Big Brother» ist zurück! Der Auftakt zur Primetime holte ordentliche Quoten - wie lief Tag zwei?

Der Einzug, die neuen Bereiche, eine sich ausziehende Micaela Schäfer, der durchgedrehte Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance. Tag eins hatte beialle Reality-Klassiker im Angebot und es lief gut! Der Auftakt markierte 1,56 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent am TV-Markt - ein eher verhaltener Start, dennoch gut. Auch, weil die Zielgruppe mit 0,63 Millionen Umworbenen und 12,4 Prozent am entsprechenden Markt ordentlich ablieferte. Doch ist Tag eins bereits Vergangenheit, gestern lief ab 23:36 Uhr Tag zwei bei Sat.1 . Das Primetime-Programm machte beim Bällchensender, demnach wohl nicht das klassische Reality-Publikum im Fokus.Mit 1,0 Millionen Zuschauern lief es für den Spielfilm ordentlich, die Zielgruppe legte mit 0,45 Millionen Werberelevanten einigermaßen vor. Doch zu «Promi Big Brother» - am späten Abend steigerte das Format kurzerhand die Primetime-Zahlen. Im Gesamten schalteten plötzlich 1,21 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sprang auf starke 10,6 Prozent. Weniger aufregende zeigte sich die Zielgruppe mit 0,44 Millionen Umworbenen und dennoch exzellenten 14,7 Prozent. Doch was war passiert in den drei «Promi Big Brother»-Bereichen?Es wird auf jeden Fall bereits an den ersten Tagen wild. Nach dem Anzug-Fiasko um Fragrance am ersten Tag, macht an Tag zwei Patrick Hufen Schlagzeilen. "Ich habe die Situation unterschätzt", ließ Hufen verlauten und verließ noch vor dem Ablaufen der ersten 48 Stunden das Haus. Für diesen Fall hat Sat.1 im Normalfall einen Erstaz in der Hinterhand, doch Jochen Schropp und Marlene Lufen erkärten, dass auch diese Zweitbesetzung abgesprungen sei. Neben dem Hufen-Aus passierte an Tag zwei eher wenig, zwischen Menderes und Jay bahnt sich eine Bromance an, Tanja Tischewitsch machte ein Dating-Geständnis und ja, Jeremy Fragrance hat wohl noch immer seinen weißen Anzug an.