«Eine neue Ära»: Prime Video kündigt Doku-Serie über FC Barcelona an

Im Dezember lässt die Doku-Serie die vergangenen zwei Jahre des spanischen Klubs Revue passieren.

Prime Video setzt im Dezember auf die fünfteilige Doku-Serie, die von den Barça Studios produziert wurde und die letzten zwei Jahre des Fußballklubs beleuchtet. Dabei kam es zu einer Umstrukturierung der ersten Mannschaft, zudem musste sich der Verein in dieser Zeit sowohl wirtschaftlich als auch institutionell erneuern. Alle Folgen werden im Dezember weltweit exklusiv bei Prime Video zu sehen sein. Ein konkretes Startdatum nannte der Streamer nicht.Die Doku-Serie zeigt den Weg des Klubs in den letzten zwei Jahren aus Sicht der Mannschaft und verdeutlicht die Veränderung des Teams nach der institutionellen Erneuerung, die nach den Präsidentenwahlen des FC Barcelona im März 2021 und der Übernahme von Joan Laportas neuem Vorstand stattfand. Diese Reise begann am 14. August 2020, als Barça eines der schmerzhaftesten Ergebnisse seiner Geschichte erlebte – die 2:8-Niederlage in Lissabon gegen den FC Bayern im Viertelfinale der UEFA Champions League – und endet mit der Saisonvorbereitung 2022/23.«FC Barcelona – Eine neue Ära» ist der neueste Titel einer Reihe von hochwertig produzierten Sport-Dokumentationen. Zuvor warf Prime Video bereits Doku-Reihen über den FC Bayern München («FC Bayern – Behind the Legend», Borussia Dortmund («Inside Borussia Dortmund» sowie zahlreichen «All Or Nothing»-Reihen über die englischen Klubs Tottenham, Arsenal und Manchester City auf den Markt. Zudem stellt der Streamer auch einzelne Spieler wie Paul Pogba («The Pogmentary», Steven Gerrad («Steven Gerrard's Make Us Dream») oder Bastian Schweinsteiger («SCHW31NS7EIGER Memories – Von Anfang bis Legende») in den Mittelpunkt.