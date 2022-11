«Loving Her» geht weiter

TV-News

Aktuell finden die Dreharbeiten für eine zweite Staffel der queeren ZDFneo-Serie statt.

In Berlin entstehen derzeit sechs neue Folgen der neoriginal-Dramaseriefür den Spartensender ZDFneo . Die Drehbücher schrieben Marlene Melchior und Olivia Lauren Requat. Die Serie ist eine Produktion der Madefor Film GmbH. Tasja Abel und Adrienne Selmke fungieren als Produzenten. Die Redaktion liegt bei Jasmin Verkoyen und Sebastian Hünerfeld. Christiane Meyer zur Capellen ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin.Die Hauptrolle, Hanna, wird wieder von Banafshe Hourmazdi gespielt. Unter der Regie von Eline Gehring spielen in weiteren Rollen Annick Duran Kandzior, Lena Klenke, Karin Hanczewski, Max Schimmelpfennig, Robin Gooch, Justus Riesner, Leonard Kunz, Emma Drogunova. Die Dreharbeiten von «Loving Her» sollen planmäßig bis 7. Dezember abgeschlossen sein. Ein Sendetermin ist noch nicht bekannt.Im Mittelpunkt der zweiten Staffel steht wieder Hanna, mittlerweile Ende zwanzig. Während sie sich mit den Dramen ihres eigenen Daseins herumschlägt, beobachtet sie das Leben ihrer Freunde und Ex-Liebschaften und fühlt sich immer mehr wie eine Außenseiterin. Sesshaft werden, eine Familie gründen, aufs Land ziehen? Davon ist Hanna meilenweit entfernt. Erst einmal bräuchte sie wieder eine Frau an ihrer Seite – oder in ihrem Bett. Und genau die tritt schneller als gedacht in Hannas Leben und wirbelt einiges durcheinander.