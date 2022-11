Neuer «Lords of the Rings»-Besitzer gibt einen Ausblick

Vermischtes

Inzwischen steht die Embracer Group hinter den Geschichten aus Mittelerde.

Die Embracer Group, die neuen Eigentümer von Middle Earth Enterprises – der Holdinggesellschaft, die neben anderen Titeln von J.R.R. Tolkien auch «Der Herr der Ringe» besitzt – hat am Donnerstag bei der Präsentation ihres Quartalsberichts einen ersten Hinweis darauf gegeben, was sie möglicherweise mit den Werken des Autors vorhat.Zu den Rechten, die die in Schweden ansässige Embracer Group jetzt an der «Herr der Ringe»-Marke besitzt, nachdem sie im Oktober Middle Earth Enterprises für eine ungenannte Summe vom vorherigen Eigentümer Saul Zaentz Co. gekauft hatte, gehören die Rechte zur Entwicklung und Herstellung von Filmen, Spielen und Themenparks. Obwohl der Mitbegründer und CEO von Embracer, Lars Wingefors, keine näheren Angaben machen wollte, verriet er, dass er sich mit „allen Beteiligten" – einschließlich Filmfirmen und Geschäftspartnern – über die beste Art und Weise berät, das zu entwickeln, was er als ein „weltweit führendes Fantasy-IP" bezeichnete."Offensichtlich haben wir die Transaktion nach Quartalsende, Anfang Oktober, abgeschlossen und sprechen nun mit allen Beteiligten, den Filmfirmen, den Geschäftspartnern und den Spielefirmen", so Wingefors weiter. "Wir nehmen eine sehr langfristige Perspektive ein: Wie sollten wir, zusammen mit den anderen Beteiligten, diese weltweit führende Fantasy-Marke in die Zukunft entwickeln? Spiele sind ein Teil davon. Aber es ist noch zu früh, um sich zu unseren konkreten Plänen zu äußern. Ich denke, wir sind immer noch offen für [...] Input dazu. Ich denke, es gibt auch sehr interessante Gespräche über andere Medien als Spiele im Zusammenhang mit dieser Marke. Aber leider muss ich Ihnen sagen: Bleiben Sie dran für die Zukunft."