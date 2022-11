«Lebenslang Erlemann»: RTL+-Film über Erlemann-Entführung im Kasten

TV-News

RTL Deutschland arbeitet den Entführungsfall von Johannes Erlemann auf. Neben einem Spielfilm und einer Doku-Reihe sind auch ein Podcast, ein Buch, Magazinbeiträge und eine umfangreiche Berichterstattung im ‚Stern‘ geplant.

Bereits im Sommer machte RTL Deutschland umfangreiche Pläne bekannt, den Entführungsfall von Johannes Erlemann umfangreich aufarbeiten zu wollen ( Quotenmeter berichtete ). Geplant sind zahlreiche gattungsübergreifende Inhalte von Doku, Podcast, ein Buch sowie eine ausführliche Berichterstattung im ‚Stern‘-Magazin. Auch ein Spielfilm wurde angekündigt, der nun unter dem Arbeitstitelabgedreht wurde. Bei dem Projekt steht Johannes Erlemann selbst beratend zur Seite. Der Spielfilm erzählt den Zeitraum kurz vor der Entführung bis zur Verurteilung der Entführer vor Gericht in fiktionaler Form und wird von Construction Filmproduktion produziert. Die Ausstrahlung des Spielfilms ist zunächst beim Streamingdienst RTL+ geplant, später soll auch eine Free-TV-Ausstrahlung folgen.Die Hauptrolle des jungen Johannes Erlemann übernimmt Cecilio Andresen. Die Eltern Gabi und Jochem Erlemann werden von Sonja Gerhardt und Torben Liebrecht gespielt. In weiteren Rollen sind Jacob Speidel als Johannes' Bruder Andreas, Klaus Steinbacher, Jonas Nay und Ronald Kukulies zu sehen. Veronica Ferres fungiert als Produzentin. Ausführende Produzenten sind außerdem Ralf Berchtold und Konstantin Mayer, Producerin ist Laura Roll. Als Regisseur agiert der Oscar-nominierte Marc Rothemund. Das Drehbuch stammt von Beatrice Huber und Marcus H. Rosenmüller. Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortlichkeit bei Brigitte Kohnert und Vanessa Kloth unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland und Sascha Schwingel, Deputy Chief Content Officer RTL Deutschland.Am 6. März 1981 wird der damals elfjährige Johannes Erlemann auf dem Heimweg in Köln entführt und in einer dunklen, sargähnlichen Kiste gefangen gehalten. Während sein Vater, der millionenschwere Investor Jochem Erlemann, wegen vermeintlichem Steuerbetrug in Untersuchungshaft sitzt, kämpft Johannes' Mutter Gabi verzweifelt um das Leben ihres Sohnes. Erst nach 16 Tagen und der Übergabe von drei Millionen Mark Lösegeld wird der Junge schließlich freigelassen. Die vier Entführer können fliehen, werden aber zwei Monate später gefasst und schließlich wegen erpresserischen Menschenraubs zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt.„Dieses Projekt ist für mich eine Lebensaufgabe, an dem ich bereits seit zehn Jahren gearbeitet habe. In dieser Zeit habe ich verstanden, wie wichtig es ist, diese Geschichte zu teilen. Ich empfinde es als großes Privileg, trotz der dramatischen Ereignisse von damals, Perspektiven im Umgang erkannt zu haben und diese im Dialog austauschen zu können. RTL hat mich wie eine Familie empfangen und behutsam ein Konzept entwickelt, um meine Geschichte erzählen zu können. Die ist einerseits sehr kurios. Andererseits macht es sehr glücklich, wenn sie dem einen oder anderen eine Perspektive für den Blick nach vorn geben kann. Ohne Veronica Ferres hätte ich nicht die Bereitschaft gehabt, nun alles bedingungslos offenzulegen. Durch ein schicksalhaftes Treffen vor einigen Jahren habe ich nicht nur eine Freundin gewonnen, Veronica gehört auch zu meinen engsten Vertrauten“, erklärt Johannes Erlemann.„Es freut mich ganz besonders, dass wir als unabhängige Produktionsfirma das Vertrauen von Johannes Erlemann und RTL Deutschland gewinnen konnten. Um dieser unglaublichen Geschichte und Johannes Erlemann gerecht zu werden, konnten wir den Oscar nominierten Regisseur Marc Rothemund für seinen ersten TV-Spielfilm seit 20 Jahren und den innovativen Showrunner und Regisseur Lutz Heineking jr. für die Dokumentation begeistern. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit bei diesem ganz besonderen Projekt und kann es kaum erwarten, das Ergebnis on Screen zu sehen“, so Veronica Ferres, Geschäftsführerin Construction Filmproduktion und Produzentin des Spielfilms, der Dokumentation und des Podcast. Die Veröffentlichung des gattungsübergreifenden Pakets über die Geschichte von Johannes Erlemann ist für 2023 geplant.