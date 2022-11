Bis zu 4,8 Millionen Zuschauer verfolgen Testspiel gegen den Oman

Quotennews

Im gestrigen Spiel konnte man einen Eindruck des deutschen Teams für die anstehende WM erhalten.



Die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft, welche am Sonntag startet, stellte das Aufeinandertreffen von Deutschland und Oman gestern dar. Das Testspiel eignete sich somit bereits optimal dafür, ums ich bei den sommerlichen Temperaturen in der Region für die „Winter“-WM zu akklimatisieren. Erst mit einem späten Treffer in der 80. Minute entschied die deutsche Elf die Partie für sich. RTL startete bereits ab 17.00 Uhr mit der Übertragung eines Countdowns, für welchen 0,99 Millionen Fernsehende einschalteten. Dies entsprach einem mauen Marktanteil von 7,1 Prozent. Die 0,17 Millionen Jüngeren blieben zunächst bei mauen 6,7 Prozent hängen.Mit dem Anpfiff lag die Reichweite schließlich bei 3,68 Millionen Menschen, wodurch die Sehbeteiligung auf herausragende 18,6 Prozent anstieg. Auch die 0,75 Millionen Umworbenen punkteten nun mit starken 19,7 Prozent. Richtig gut lief es dann in der zweiten Halbzeit, als 4,82 Millionen Fußballfans die Partie verfolgten. Die Quote kletterte weiter auf ausgezeichnete 19,8 Prozent. Auch bei den 1,16 Millionen Werberelevanten standen überzeugende 23,2 Prozent auf dem Papier.Die vorerst letzte Folge vonstand unter dem Motto „Alles für unsere Kinder“. Seine Enthüllungen konzentrierten sich diese Woche auf das Bildungssystem, wo marode Schulen und ca. 40.000 offene Lehrerstellen unter die Lupe genommen wurden. Das Format war zuletzt gefragt wie lange nicht. Bei der letzten Ausgabe vor zwei Wochen sicherten sich 2,38 Millionen Zuschauer hohe 9,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,94 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 15,7 Prozent auf dem Papier. Einen derartigen Erfolg konnte das Format nicht wiederholen. Dennoch war das Format mit 1,96 Millionen Neugierigen und guten 7,9 Prozent weiterhin gut aufgestellt. Die 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich mit 10,6 Prozent knapp über dem Senderschnitt.