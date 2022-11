Wie geht es mit «Phantastische Tierwesen» weiter?

Kino-News

Warner Bros. könnte sich mehr aus der Harry-Potter-Welt vorstellen, sagte der Chef David Zaslav vor einigen Wochen.

Die Tatsache, dassnach drei Filmen immer weniger Gewinn abwirft, ist besonders schmerzlich – nicht nur für Rowling, die die Vorgeschichte als Franchise mit fünf Filmen geplant hatte, sondern auch für den Geldgeber Warner Bros., der darauf gesetzt hatte, dass alles, was mit Hogwarts zu tun hat, an den Kinokassen relevant bleiben würde – unabhängig davon, ob Harry, Ron und Hermine in die Abenteuer auf der Leinwand verwickelt sind oder nicht.Wenn es dem «Phantastische Tierwesen»-Filmteam nicht gelingt, die Dreharbeiten in den nächsten sechs Monaten in Gang zu bringen – und das scheint unwahrscheinlich, da es noch kein Drehbuch gibt – würde der vierte Film frühestens 2025 in die Kinos kommen. Zwischen dem zweiten und dem dritten Film, die im Abstand von vier Jahren erschienen sind, lag eine längere Zeitspanne, aber die «Harry Potter»-Fangemeinde wird nicht jünger. Das ist ein Problem, vor allem, weil die Spin-off-Geschichten keine neuen Muggel ansprechen, wie die immer niedrigeren Ticketverkäufe für die nachfolgenden Filme zeigen.Es gibt auch weniger Anreize, Zeit, Energie und Geld in die bereits angeschlagene Serie zu stecken, denn Rowling ist wegen ihrer wiederholten Äußerungen gegen transsexuelle Frauen zunehmend umstritten. Das Studio hat deutlich gemacht, dass es aus der milliardenschweren Beziehung nicht aussteigen will, aber die erhöhte Sensibilität in Bezug auf die umstrittene Autorin bedeutet, dass Warner bei der Auswahl der Projekte, die man fördern soll, wählerisch sein wird.