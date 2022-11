Johanna Hens: Ich war Skilanglaufen und Nordlichter schauen

Interview

Die junge Schauspielerin durfte im Lappland-Special mitsegeln. Mit Quotenmeter sprach Sie über ihre Rolle als kranke, aber taffe Lisa.

Ich schauspielere seit fast acht Jahren und bin bei der Agentur Schwarz Köln. Dadurch kam die Anfrage und letztendlich die Besetzung zustande.Da ich während meines Aufenthalts in Lappland nicht jeden Tag gedreht habe, blieb auch Zeit für Erkundungen. Mit meiner Spielmutter Lara Joy Körner war ich Skilanglaufen, Nordlichter schauen und habe Schneespaziergänge gemacht.Mit Barbara Wussow waren wir auf einer Rentierfarm und fast täglich einen Chai Latte an einem unglaublich süßen Kaffeestand trinken.Lisa ist ein unglaublich taffes Mädchen, welches uns im Film zeigt, wie wichtig es ist, für seine Träume einzustehen und alles dafür zu geben. Und selbst eine vermeintliche Krankheit sollte einen nicht von seinen Träumen abhalten.Tatsächlich kannte ich sowohl Barbara Wussow als auch Collien Ulmen-Fernandes vor dem Dreh nicht. Nach dem ersten Kennenlernen waren mir die beiden aber sofort sehr sympathisch und wir haben die gemeinsame Zeit in Lappland und auf dem Schiff sehr genossen.Auf Grund der Menschenrechtslage werde ich mir wahrscheinlich keine Spiele in Katar anschauen. Da ich aber auch grundsätzlich kein großer Fußballfan bin, fällt mir der Verzicht nicht sehr schwer. Wenn Leute sich entscheiden Spiele anzusehen, finde ich das aber auch in Ordnung und würde das nicht verurteilen.Ich finde es sehr wichtig, für die Dinge, die einen bewegen und einem wichtig sind, seine Stimme zu nutzen und auch auf die Straße zu gehen. Ich bevorzuge dafür allerdings eher weniger radikale Methoden.Ich muss sagen, dass das eine Frage ist, die mich sowohl während des Drehs als auch nach dem Dreh beschäftigt hat. Ich persönlich würde keine private Reise mit einem Kreuzfahrtschiff in Erwägung ziehen.Der «Herzensbrecher»-Dreh war ein unglaublich tolles Erlebnis, da es mein allererstes Mal vor der Kamera war. Das gesamte Team und die Schauspieler:innen waren unglaublich lieb und wir waren am Ende der Drehzeit ein tolles Team. Dass die Serie letztendlich eingestellt wurde, ist unglaublich schade!