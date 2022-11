CNN sucht neuen Moderator

US-Fernsehen

Die Primetime des Senders läuft nicht gut. Mit einer Lösung aus den eigenen Reihen ist es scheinbar nicht getan.

Der nächste Star-Moderator von CNN arbeitet vielleicht noch gar nicht dort. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person erwägen die Verantwortlichen des von Warner Bros. Discovery unterstützten Nachrichtensenders, einen Moderator von außerhalb des Korrespondentenstamms des Senders einzustellen, der zumindest eine Stunde in der Hauptsendezeit moderieren soll. Der Plan tauchte auf, nachdem CNN-CEO Chris Licht am Dienstag in New York bei einer Versammlung von CNN-Mitarbeitern erklärt hatte, dass er beabsichtige, sich auf die 21-Uhr-Stunde von CNN zu konzentrieren, nachdem er ein neues Morgenprogramm mit Don Lemon, Poppy Harlow und Kaitlan Collins eingeführt hatte.Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass die Idee verwirklicht wird, deutet ihre Existenz darauf hin, dass der Sender über eine Rückkehr zu einer früheren Ära nachdenkt. CNN hat lange mit Moderatoren wie Larry King oder Piers Morgan gearbeitet, die in der Regel wenig mit der CNN-Nachrichtenredaktion zu tun hatten, aber die 21-Uhr-Stunde beherrschten. King und Morgan machten weniger traditionelle Nachrichtensendungen und führten mehr direkte Interviews mit Nachrichtensprechern und Prominenten.Der Sender testete vor kurzem Jake Tapper als Moderator um 21 Uhr und entwickelte eine Sendung mit einem Eröffnungsmonolog und mehreren Interviews mit prominenten Nachrichtensprechern. Laura Coates und Alisyn Camerota waren dann zwischen 22 Uhr und Mitternacht zwei Stunden lang Co-Moderatorinnen und mischten sich mit einer Reihe von Gästen, die über die Themen des Tages sprachen. Doch Tapper kehrt zu seiner Sendung «The Lead» am späten Nachmittag zurück.