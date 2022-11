Fremantle erweitert seine Doku-Sparte

Wirtschaft

Das Produktionsunternehmen der RTL Group hat eine Mehrheitsbeteiligung an Wildstar Films erworben und plant bis 2025 ein Jahres-Umsatzziel von drei Milliarden Euro.

Fremantle, das globale Content-Produktionsunternehmen der RTL Group, gab am Dienstagnachmittag bekannt, dass es eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Wildstar Films erworben hat. Die Produktionsfirma konzentriert sich auf das Feld der Naturdokumentationen. Der Erwerb erfolgt nur eine Woche nach der 55-prozentigen Übernahme von 72 Films, ebenfalls ein Haus, das sich auf Dokumentarfilme konzentriert und hinter Projekten wie «All or Nothing: Arsenal» oder dem Emmy-prämierten Film «9/11: One Day in America» steckt.Fremantle setzt damit seine Strategie fort, verstärkt auf die Sparte Dokumentationen zu setzen. Zuletzt wurde die Doku «Arctic Drift: A Year Into The Ice», ein Kooperationsprojekt der Fremantle-Produktionsfirmen UFA Show & Factual und Wild Blue Media, in der Kategorie „Best Science Documentary“ der British Grierson Awards 2022 ausgezeichnet. Fremantle strebt bis 2025 einen Gesamtjahresumsatz von drei Milliarden Euro an. Um dieses Ziel zu erreichen und mit der steigenden Nachfrage nach Inhalten Schritt zu halten, investier die RTL Group erheblich in Fremantle – sowohl organisch als auch durch Akquisitionen –, wie es in einer Mitteilung heißt. Insgesamt hat Fremantle in den vergangenen beiden Jahren acht Unternehmen übernommen, darunter Lux Vide, This is Nice Group, Eureka und Element Pictures.„Die Übernahme von Wildstar Films durch Fremantle unterstreicht einmal mehr den strategischen Plan von Fremantle, in Premium-Produktionsunternehmen und kreative Talente aus der ganzen Welt zu investieren und diese weiterzuentwickeln“, erklärt Thomas Rabe, CEO der RTL Group, und fügt an: „In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete Fremantle ein deutliches Wachstum in verschiedenen Ländern, mit Akquisitionen in Skandinavien, Großbritannien, Italien, den USA und Australien sowie in den Bereichen Fiktion, Unterhaltung und Dokumentarfilme. Durch die Investition in das Dokumentargeschäft möchte Fremantle den Erfolg seines Drama- und Filmgeschäfts wiederholen, das sich zu einer Content-Säule des Unternehmens entwickelt hat. Mit diesen Investitionen ist Fremantle auf dem besten Weg, bis 2025 ein Unternehmen mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro zu werden.“