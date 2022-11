Hingst und Hartwig werden WM-Experten für Welt

TV-News

Während der Weltmeisterschaft wird der Nachrichtensender alle Pressekonferenz des DFB live übertragen.

Neben ARD, ZDF und MagentaTV, die die Spiele der Fußball-WM in Katar live übertragen, berichten auch die übrigen Sender ausführlich über das umstrittene Winter-Turnier. Der Nachrichten-Sender Welt hat sich nun mit der Expertise der ehemaligen Nationalspielerin Ariane Hingst und dem ehemaligen Nationalspieler Jimmy Hartwig verstärkt. Die beiden kommentieren und analysieren im Welt-Nachrichtenstudio die Spiele der Weltmeisterschaft ab dem kommenden Sonntag, 20. November in der SendungWährend des Turniers überträgt Welt alle Pressekonferenzen der Deutschen Nationalelf live. Chefreporter Steffen Schwarzkopf berichtet bereits ab dem 16. November über die politische Situation rund um das Fußball-Großereignis aus Katar. Reporter Dirk Schommertz begleitet die deutsche Mannschaft und informiert über alle Entwicklungen im Team sowie die Stimmung bei den Fans vor Ort.„Bei der WM in Katar geht es um mehr als nur um Fußball, auch Fragen zu Menschenrechten stehen im Fokus. Deshalb freuen wir uns, mit Ariane Hingst und Jimmy Hartwig zwei gewichtigen gesellschaftspolitischen Stimmen im Welt TV-Studio Gehör zu verschaffen. Ariane Hingst fördert den Frauenfußball, um die Bedingungen für Mädchen und Frauen zu verbessern. Jimmy Hartwig kämpft für Integration und Fair Play im Fußball“, erklärt TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard. Während Hingst sich neben ihrer Tätigkeit als Co-Trainerin U19- und U20-Nationalmannschaften für die Förderung des Frauenfußballs einsetzt, ist Hartwig Mitglied der DFB-Kommission „Gesellschaftliche Verantwortung“.