«Charmed» enttäuscht mit neuen Geschichten

Quotennews

Erneut waren die Nachmittagsfolgen erfolgreicher. «Lucifer» verzeichnete in der Primetime gute Werte.

Vor acht Tagen startete sixx die Ausstrahlung der dritten-Staffel. Bereits vor einer Woche waren die Ergebnisse eher dürftig. Mit den zwei weiteren neuen Geschichten tat man sich ebenfalls keinen Gefallen. Die Folge „Triage“, die um 22.10 Uhr gesendet wurde, lockte 0,15 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein. Das Drehbuch von Liz Kruger und Craig Shapiro sorgte für 0,7 Prozent. Die Regiearbeit von P.J. Pesce brachte 0,04 Millionen junge Zuseher, der Marktanteil belief sich auf 0,8 Prozent.Die Serie des Sender The CW, die um 22.55 Uhr mit einer weiteren Geschichte weiter ging, lockte 0,11 Millionen Menschen an. Die Produktion mit Melonie Diaz, Madeleine Mantock und Sarah Jeffrey brachte einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Bei den jungen Menschen kam die Regiearbeit von Bola Ogun auf 0,03 Millionen Zuseher, das Drehbuch von Joey Falco und Geraldine Elizabeth Inoa sicherte sich einen Marktanteil von 0,9 Prozent. Zum Vergleich: Die Nachmittagsepisoden der alten Serie erreichten 0,21 und 0,16 Millionen sowie 2,2 und 1,5 Prozent in der Zielgruppe.Um 20.15 Uhr wiederholte sixx zwei alte-Geschichten. „Sie sind wieder da, oder?“ und „Der mit der Babymöhre“ wollten 0,26 und 0,15 Millionen Menschen sehen. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entdeckte 0,9 und 1,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kam die Produktion von Warner Bros. auf 0,06 und 0,04 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 0,8 und 0,9 Prozent.