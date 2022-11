Amazon beendet «Hunters» mit der zweiten Runde

Vermischtes

Mitte Januar 2023 soll die Serie mit Al Pacino weitergehen.

wird mit Staffel zwei bei Amazon enden, die am 13. Januar Premiere haben wird. Die Verschwörungs-Thriller-Serie debütierte ursprünglich im Februar 2020 auf dem Streamer und wurde im August desselben Jahres für eine zweite Staffel verlängert, obwohl damals nicht erwähnt wurde, dass die Serie mit der neuen Staffel endet.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die Serie folgt einer Gruppe von Nazi-Jägern, die im Jahr 1977 in New York City leben. Die Hunters, wie sie genannt werden, haben herausgefunden, dass Hunderte von hochrangigen Nazifunktionären unter uns leben und sich verschworen haben, ein Viertes Reich in den Vereinigten Staaten zu errichten".Zur Besetzung der ersten Staffel gehörten Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker und Lena Olin. Darüber hinaus hat Udo Kier die Rolle des Adolf Hitler übernommen, während Jennifer Jason Leigh als Nazi-Jägerin Chava Apfelbaum zu sehen ist.