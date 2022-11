Will-Smith-Film startet im Dezember

Kino-News

Der Top-Schauspieler hatte sich bei der diesjährigen Oscar-Verleihung daneben benommen.

Als Apple im Oktober ankündigte,bis Ende des Jahres in die Kinos zu bringen, haben sich viele Kinobesucher den Kopf zerbrochen: Wie kann ein Studio einen Film mit Will Smith in demselben Jahr herausbringen, in dem er Chris Rock bei der Oscar-Verleihung geohrfeigt hat? Für «Emancipation»-Regisseur Antoine Fuqua war das Veröffentlichungsdatum des Sklavendramas nie ein Thema."Der Film ist für mich größer als dieser Moment", so Fuqua gegenüber „Vanity Fair“. "Vierhundert Jahre Sklaverei sind größer als ein einziger Moment. Meine Hoffnung ist, dass die Leute das so sehen und sich den Film ansehen und von der großartigen Leistung von Will und all der harten Arbeit, die die ganze Crew geleistet hat, mitgerissen werden."«Emancipation» basiert auf einer wahren Geschichte und zeigt Smith in der Rolle des entlaufenen Sklaven Peter, der in der Welt besser als "Whipped Peter" bekannt ist, nachdem Fotos von Keloidnarben auf seinem Rücken verbreitet wurden, um die Brutalität der Sklaverei zu zeigen. Der Film folgt Peter, der sich durch die Sümpfe von Louisiana schlägt, um den Plantagenbesitzern zu entkommen, die ihn fast umgebracht hätten.