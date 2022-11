Disney ist an einem «Feaky Friday»-Sequel interessiert

Kino-News

Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan wollen das Projekt gerne für den Micky-Maus-Konzern umsetzen.

Es klingt, als würden Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis eine-Fortsetzung drehen. „Es gibt noch keinen Termin, aber wir sind im Gespräch", sagte Curtis bei der Premiere von «Glass Onion: A Knives Out Mystery» in Los Angeles. "Die Leute reden. Die richtigen Leute sind am Reden."Curtis sagte, dass sie und Lohan letzten Sonntag über ihre mögliche Wiedervereinigung auf der Leinwand diskutiert haben. "Ich werde in einer Woche 64 und Lindsay ist 36... [Eine Fortsetzung] bietet sich so wunderbar an", sagte Curtis. "Wir haben uns beide dazu verpflichtet, und es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu machen. Es ist Disneys Sache, und ich glaube, sie sind daran interessiert, und wir sind im Gespräch."Lass uns einfach versuchen, einen weiteren Film zu machen", sagte Curtis. "Wir sind noch weit davon entfernt." Lohan kehrte vor kurzem zur Schauspielerei zurück und spielte die Hauptrolle in dem Netflix-Weihnachtsfilm «Falling for Christmas» an der Seite von «Glee»-Star Chord Overstreet.