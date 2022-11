«The Crown» schiebt sich auf die Nummer eins

International

Über 100 Millionen Stunden hat die Serie in der vergangenen Woche verzeichnet.

Die fünfte Staffel vonhat den Thron der Netflix Top10 der englischen TV-Charts in dieser Woche als Nummer 1 im Zeitraum vom 7. bis 13. November übernommen. Laut den Zahlen des Streaminganbieters wurde die fünfte Staffel der Serie nach ihrer Premiere am 9. November 107,39 Millionen Stunden lang gesehen und ist in 88 Ländern in den Top10 vertreten.Darüber hinaus erreichte die Serie in 37 Ländern Platz 1, darunter Großbritannien, USA, Kanada, Australien, Deutschland, Italien und Frankreich. Die neueste Staffel des britischen Dramas, das auf der königlichen Familie basiert, wurde von Peter Morgan entwickelt und geschrieben. Die neue Besetzung mit Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki und Dominic West berichtet über die turbulente Ehe, Untreue und Scheidung zwischen Prinz Charles und Prinzessin Diana.Nach Angaben von Overnights.tv sahen am ersten Tag 1,1 Millionen Zuschauer die Serie. Die Zahl umfasst alle, die mindestens eine Folge der neuesten Staffel auf einem Fernsehgerät in Großbritannien gegen 8 Uhr morgens Ortszeit auf Netflix gesehen haben. In der Statistik nicht enthalten sind alle, die die Serie auf einem Laptop, Tablet oder Mobiltelefon gesehen haben.