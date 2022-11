Quotencheck

Die ersten zehn Episoden liefen bei Kabel Eins sehr gut. Die Fernsehstation kann mit der Quotenentwicklung sehr zufrieden sein.

Seit 18 Jahren treibt Auswanderer Konny Reimann sein Unwesen bei RTL VOX und inzwischen bei Kabel Eins. Man könnte zunächst meinen, dass der neue Vertrag mit dem Unterföhringer Fernsehsender eine Verschlechterung wäre, bis man auf die Quoten blickt. Die neue Sendungtritt gegen «Tatort», Blockbuster und Football an – und lieferte stets gute Werte.Die erste Staffel lief zwischen dem 9. Januar und 6. Februar 2022 am Sonntagabend um 20.15 Uhr. Trotz der starken Konkurrenz waren in den Wintermonaten 1,14 Millionen Fernsehzuschauer dabei und verhalfen dem Sender zu 3,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,47 Millionen Umworbenen sicherte sich Kabel Eins einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 5,6 Prozent.Am Sonntag, den 25. September, begann die zweite Staffel. 1,16 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten den Abenteurer mit seiner Frau, die inzwischen auf Hawaii leben. Die Auftaktfolge lieferte einen tollen Marktanteil von 4,1 Prozent ab. In der Zielgruppe hat die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,39 Millionen Zuseher ermittelt, die für 5,6 Prozent Marktanteil standen.Die zweite Ausgabe, die vor dem 3. Oktober lief, erreichte 0,99 Millionen Zuschauer und hatte somit unter dem Feiertag zu leiden. Der Gesamtmarktanteil rutschte auf 3,7 Prozent bei allen und 5,3 Prozent bei den jungen Leuten. 0,33 Millionen Umworbene wurden gemessen. Mit der dritten Folge stieg das Ergebnis auf 1,06 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Gesamtmarktanteil rutschte auf 3,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden dieses Mal 0,42 Millionen erzielt, sodass man auf 5,6 Prozent Marktanteil kam.Die vorletzte der fünf geplanten Folgen war ein Hit: 1,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren saßen vor dem Fernseher, der Marktanteil wuchs auf wunderbare viereinhalb Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen stieg das Interesse auf 0,44 Millionen und 6,4 Prozent. Das Staffelfinale, das am 23. Oktober gesendet wurde, interessierte 1,17 Millionen Zuschauer und führte zu vier Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe fand man nun 0,47 Millionen Zuschauer vor, die für 6,4 Prozent Marktanteil standen.Die zweite «Willkommen bei den Reimanns»-Staffel erreichte im Durchschnitt 1,13 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich starke vier Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den jungen Menschen standen dieses Mal 0,41 Millionen Zuschauer auf der Uhr, der Marktanteil bei den jungen Leuten belief sich auf gute 5,9 Prozent. Da die Vorlaufzeit der Produktion recht umfangreich ist, wird eine dritte Staffel sicherlich im neuen Jahr auf Sendung gehen.