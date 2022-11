Alvina August darf neben Bob Odenkirk spielen

US-Fernsehen

Für das neue AMC-Projekt namens «Straight Man» holte man sich die Detektivin aus «Nancy Drew».

«Nancy Drew»-Hauptdarstellerin Alvina August wurde für eine wiederkehrende Rolle in Bob Odenkirks kommender AMC-Dramedy-Seriebesetzt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Russo. Sie wurde im April bei AMC als Serie bestellt. Neben Odenkirk gehören Sara Amini, Diedrich Bader, Suzanne Cryer, Mireille Enos, Olivia Scott Welch, Arthur Keng und Cedric Yarbrough zur bereits angekündigten Besetzung.Laut der offiziellen Inhaltsangabe folgt die Serie "William Henry Devereaux Jr. (Odenkirk), dem unwahrscheinlichen Vorsitzenden der englischen Abteilung an einem College im Pennsylvania Rust Belt". August wird in der Rolle der June Washington-Chen zu sehen sein, die als "mäßige und vorsichtige Englischprofessorin" beschrieben wird. Sie ist ebenso klug und individuell wie ihr Ehemann, der Englischprofessor Teddy Washington-Chen (Keng)".Aaron Zelman und Paul Lieberstein adaptieren den Roman für die Leinwand und werden als Co-Showrunner und Executive Producer an der Serie mitwirken. Odenkirk wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Peter Farrelly ist als Regisseur und ausführender Produzent an Bord. Russo, Naomi Odenkirk, Mark Johnson und Marc Provissiero werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. TriStar TV und Gran Via produzieren. Die Serie ist für 2023 geplant. Die erste Staffel wird aus acht einstündigen Episoden bestehen.