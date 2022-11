Interesse für «Cathy Hummels»-Doku hält sich in Grenzen

Quotennews

Insgesamt baute der Mittwochabend bei RTLZWEI gegenüber den Vorwochen ein deutliches Stück ab.



Im Rahmen der Dokubricht die Influencerin ihr Schweigen. Erstmals spricht sie offen über die Trennung von ihrem Ehemann Mats, den Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie ihren Kampf mit Depressionen. Die 34-Jährige bietet also tiefe Einblicke in ihr Privatleben, bei welchem sie das Kamerateam von RTLZWEI für einige Monate begleitet hat.Mit 0,36 Millionen Fernsehenden hielt sich das Interesse am Privatleben der Influencerin jedoch in Grenzen. Der Sender kam nicht über ein mageres Resultat von 1,5 Prozent Marktanteil hinaus. Etwas gefragter, wenn auch nicht sonderlich, war das Programm in der Zielgruppe. Hier entschieden sich 0,19 Millionen Umworbene für die Ausstrahlung. Dies spiegelte sich in einer akzeptablen Sehbeteiligung von 3,2 Prozent wider.schloss sich ab 22.20 Uhr mit 0,24 Millionen Interessenten an. Das Format hatte schon in den vergangenen Wochen zunehmend verloren. Von den annehmbaren 2,0 Prozent in der Vorwoche waren gestern lediglich noch ernüchternde 1,4 Prozent übrig. Auch bei den 0,09 Millionen Jüngeren war mit niedrigen 2,3 Prozent noch deutlich Luft nach oben. Parallel dazu baute auchab und holte diese Woche mit 0,19 Millionen Zuschauern noch annehmbare 1,9 Prozent Marktanteil. Die 0,05 Millionen Werberelevanten blieben bei schwachen 2,1 Prozent hängen.