Neue Heimat: «Neigbours» kommt bei Freevee unter

Die australische Soap «Neighbours» hat nur wenige Monate nach ihrer Absage ein neues Zuhause auf Amazon Freevee gefunden.

Der werbefinanzierte Streamingdienst Freevee, der von Amazon betrieben wird, bekommt neue Nachbarn. Konkret geht es um die australische Soap, die in diesem Sommer nach 37 Jahren auf Sendung abgesetzt wurde. Freevee hat die Rechte von Fremantle, der Produktionsfirma hinter «Neighbours», erworben und plant die Show in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres fortzusetzen. Die Dreharbeiten sollen 2023 in Oz stattfinden.Die neue Serie wird exklusiv kostenlos auf Amazon Freevee in Großbritannien und den USA uraufgeführt und enthält Streaming-Rechte für Tausende von Folgen aus den vorherigen Staffeln, die vor der Premiere der neuen Serie verfügbar sein werden. Die Serie wird auch auf dem SVOD-Pendant Prime Video in Australien, Neuseeland und Kanada gestreamt. In Australien behält der Heimatsender Network 10 die Erstausstrahlungsrechte. Die neue Staffel ist eine Fortsetzung der langjährigen täglichen Dramaserie über das Leben, die Liebe und die Herausforderungen der Bewohner der Ramsay Street in Erinsborough, Australien, einem fiktiven Vorort von Melbourne. Es wird an das Finale der Show Anfang dieses Jahres anknüpfen. Darin traten unter anderem Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan und Margot Robbie als Gaststars auf, die alle zu Beginn ihrer Karriere Darsteller der Serie waren.Lauren Anderson, Head of AVOD Original Content and Programming bei Amazon Studios, sagte: „«Neighbours» hat sein Publikum seit fast 40 Jahren in seinen Bann gezogen und eine engagierte und treue Anhängerschaft für das Leben und die Geschichten der Charaktere in der Ramsay Street aufgebaut. Mit der Kraft des Streamings können wir einen Katalog mit Tausenden von „«Neighbours»-Episoden anbieten, damit neue Zuschauer diese legendäre Serie entdecken und aktuelle Fans ihre Lieblingsmomente noch einmal erleben können. Wir freuen uns darauf, das Publikum in neue Ramsay-Street-Erlebnisse eintauchen zu lassen, wenn wir die Show nächstes Jahr für Amazon Freevee- und Prime-Video-Kunden neu starten.“Jennifer Mullin, Global CEO von Fremantle, fügte hinzu: „«Neighbours» ist eine einzigartige Serie mit einer starken Verbindung zu ihren Fans auf der ganzen Welt. Wir schätzen die Show und alle, die über viele Jahrzehnte hinweg Teil ihrer unglaublichen Geschichte waren, und sind daher begeistert, dass wir mit Amazon Freevee ein neues Zuhause gefunden haben. Dank der innovativen Amazon Freevee-Plattform werden viele klassische Folgen für Fans verfügbar sein, und «Neighbours» wird Anfang nächsten Jahres in Australien wieder in Produktion gehen und unsere Fans mit neuen Folgen versorgen. Diese Partnerschaft mit Amazon Freevee markiert ein aufregendes neues Kapitel, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, zusammen mit unserem langjährigen und geschätzten Partner in Australien, Network 10.“