RTL+ zeigt Dokus über Fanta4 und OnlyFans

TV-News

«Die Fantastischen Vier – Helden des Hip-Hop» wird nach der Ausspielung im Streamingbereich auch bei VOX im Free-TV zu sehen sein.

Während sich das lineare Privatfernsehen weitestgehend in den Winter-WM-Schlaf verabschiedet, dürfen sich Nutzer des Streamingdienstes RTL+ weiterhin auf Neuware freuen. Der Streamer hat nun zwei neue Doku-Formate angekündigt, die im Dezember das Licht der Welt erblicken. RTL+ zeigtin vier Folgen ab dem 6. Dezember. Darüber hinaus ist eine lineare Verwertung bei VOX im Januar geplant, im Free-TV wird das von Vitamedia produzierte Format als 180-minütige Doku verwertet.Die Doku zeigt die erfolgreichste Hip-Hop-Band Deutschlands an einem Scheidepunkt ihrer Karriere. Kann der Spagat gelingen, beim Älterwerden musikalisch jung zu bleiben? Sie blickt außerdem zurück auf den musikalischen Werdegang der Band und die sich verändernden Beziehungen untereinander. Die Dokumentation gibt Einblicke in zum Teil noch nie veröffentlichte Aufnahmen aus dem Konzert- und Privatleben der Fantastischen Vier. In exklusiven Interviews erzählen Thomas D, Michi Beck, Smudo und And.Ypsilon ihre bewegende Band- und Privatgeschichte. Unterstützt werden sie dabei von engen Weggefährten wie Manager Andreas Läsker, Kollegen und Kritikern wie Jan Delay, Clueso und Fettes Brot, sowie Freunden und Experten wie Nilz Bokelberg und Markus Kavka.Darüber hinaus veröffentlicht RTL+ die vierteilige Dokuab dem 14. Dezember als Boxset. Darin sind Menschen zu sehen, die auf der Social-Media-Plattform OnlyFans alle Hüllen und fast alle Hemmungen fallenlassen, und die auf der Plattform zu Stars – und zudem sehr reich – geworden sind. Die Imago-TV-Produktion beleuchtet die Parallelwelt OnlyFans, bei der es um mehr als "nur" Sex und Geld gehe. „Es geht um Intimität und öffentliche Zurschaustellung, um Erfolgsgeschichten und persönliche Sackgassen, um Glanz und Schattenseiten, unbegrenzte Möglichkeiten und feste Spielregeln“, wie es in der Programmankündigung heißt. Thematisiert soll dabei vor allem auch werden, welche Grenzen es gibt und welche Grenzen man gegen entsprechende Bezahlung bereit ist aufzugeben.Porträtiert werden unter anderem Jill Hardener, die zu den 0,1 Prozent der erfolgreichsten Content Creatorn der Plattform gehört, Marius Rohde, der aus seiner Kinderzimmer produziert, die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Teilnehmerin und OnlyFans-Newcomerin Gina-Lisa Lohfink sowie Reality-Sternchen Salvatore Vasallo. Außerdem mit dabei sind die aus «Goodbye Deutschland!» bekannten Marlene Weber und Michael sowie «Berlin – Tag & Nacht»-Darsteller JJ Rühle und viele mehr.