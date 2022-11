Neue Rekordwerte beim «The Taste»-Finale

Quotennews

In der Zielgruppe war der Marktanteil so hoch wie in den zehn Jahren zuvor noch nie. «TV total» wuchs auch ohne den Vorlauf durch Joko und Klaas weiter.



Nach acht Wochen voller Kochchallenges stand am gestrigen Abend in Sat.1 das Finale der inzwischen 10. Staffel an. Für die letzte Folge waren die Gastjuroren Tohru Nakamura und Christoph Rüffer eingeladen, die die Finalteilnehmer vor einige Herausforderungen stellten. So sollten sie zum Beispiel deutsche Klassiker wie etwa Königsberger Klopse mit japanischer Präzision zubereiten. Am Ende sicherte sich der 35-jährige Profikoch Jari den Sieg und erhielt so sein eigenes Kochbuch, 50.000 Euro und ein Jahr Fahrspaß mit einem Hybrid-SUV.In der Vorwoche hatten sich 1,23 Millionen Fernsehende für das Format entschieden, was einem guten Marktanteil von 5,8 Prozent entsprach. Bei den 0,55 Millionen Jüngeren wurde zudem eine starke Quote von 10,4 Prozent eingefahren. Tatsächlich steigerte sich das Finale auf 1,49 Millionen Zuschauer und damit die höchste Reichweite seit ziemlich genau vier Jahren. Auch der Markanteil legte einen fantastischen Sprung auf 7,3 Prozent hin. Die 0,67 Millionen Umworbenen stellten mit ausgezeichneten 14,1 Prozent einen neuen Allzeitbestwert in der Geschichte der Sendung auf.Gepusht von Joko und Klaas‘ 15 Minuten hattein der Vorwoche einen enormen Sprung auf 1,45 Millionen Zuschauer und starke 5,4 Prozent Marktanteil hingelegt. Auch bei den 0,98 Millionen Werberelevanten wurden überzeugende 17,3 Prozent gemessen. Auch wenn man sich knapp hinter dem Finale in Sat.1 einordnen musste, ging der Aufwärtstrend diese Woche mit 1,47 Millionen Neugierigen und starken 5,7 Prozent weiter. Das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,92 Millionen Menschen, wobei die Sehbeteiligung dennoch auf herausragende 14,8 Prozent wuchs.