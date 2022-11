Zoe Saldaña äußert sich über ihre Marvel-Zukunft

Kino-News

Die Schauspielerin sagte, dass die Filme durchaus anstrengend seien.

Das Risiko, die Hauptrolle in einer Adaption eines beliebten Buches zu übernehmen, ist hoch – es ist fast unmöglich, alle Leser glücklich zu machen. Bei Tembi Lockes, einem Bestseller und einer von Reese Witherspoons Book-Club-Auswahlen, war das Risiko noch größer. Bei dem Buch handelte es sich um Lockes eigene Memoiren, die von Liebe, Verlust und Familie handeln.Als Witherspoons Hello Sunshine die Rechte kaufte und begann, die Geschichte als Netflix-Serie zu adaptieren, die von Tembis Schwester, Attica Locke, geleitet wird, wurde Zoe Saldaña für die Hauptrolle der Amy angefragt. Obwohl die Nominierungen für die Critics Choice noch nicht bekannt gegeben wurden, gibt es bereits Gerüchte um Saldaña."Nachdem Reese mit mir über das Buch gesprochen hatte, war ich natürlich sehr neugierig und habe Trauer und Verlust selbst erlebt, allerdings aus der Perspektive eines Kindes – ich war neun Jahre alt, als ich ein Elternteil verlor, und das war sehr schwierig", sagt Saldaña dem US-Blatt ‚Variety‘. "Ich kann diese Empfindungen aus der Sicht eines Kindes nachvollziehen, aber ich hatte keine Ahnung, wie es für meine Mutter gewesen sein muss, einen Partner zu verlieren, ihren Lebensgefährten zu verlieren und die Liebe ihres Lebens zu verlieren – ihren Geliebten, ihren besten Freund, ihr Ein und Alles – und dann nicht nur mit ihrem Verlust und ihrem Schmerz fertig werden zu müssen, sondern auch noch diese Erwachsene zu sein, die immer noch fröhlich und glücklich sein musste und um dieser drei kleinen Seelen willen, die sie nur ansahen und fragten: 'Was jetzt? Was sollen wir tun?' Es war ziemlich schmerzhaft, sich das noch einmal vor Augen zu führen."Für die Serie wurden zwar Änderungen vorgenommen, aber keine dieser Unterschiede waren "Gamechanger", sagt Saldaña. "Die Liebesgeschichte wurde nicht verändert – die Funken, die Magie, das Essen und das Italienische waren auf jeden Fall vorhanden", sagt sie und merkt an, dass die gesamte Besetzung und die Crew "den ganzen Weg nach Italien gesprungen sind", um die Erfahrung – und das Brot und den Wein – wirklich in sich aufzunehmen.Nächstes Jahr wird sie die Rolle der Gamora in Marvels «Guardians of the Galaxy Vol. 3» übernehmen. Wird das ihr letzter Marvel-Film sein? "Ich kann nie zu etwas Nein sagen, aber dieses grüne Make-up? Ich wäre nicht verärgert, wenn es nicht wieder passieren würde", sagt Saldaña lachend. "Ich vermisse Gamora, aber ich vermisse nicht die Anrufe um 3:30 Uhr morgens und die fünfstündigen Make-up-Sitzungen und die anschließenden Besuche beim Dermatologen."