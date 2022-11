Promi Big Brother: Sat.1 setzt auf mindestes zwei Bereiche

TV-News

Sat.1 enthüllte am Donnerstag zudem drei weitere Bewohner des Containers.

Drei weitere Bewohner enthüllt

Am Donnerstagvormittag lud Sat.1 zur Presserunde, um über die am Freitag um 20:15 Uhr startende Staffel vonzu informieren. Nach dem rund einstündigen Livestream mit den beiden Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp sowie Sendersprecher Kevin Körber blieben aber durchaus noch Fragen offen. Der Reihe nach: Zunächst gab es Einblicke in den diesjährigen Container, der anders als zuvor Bericht wohl doch nicht unter dem Motto Fußball steht. Gezeigt wurden Bilder aus zwei Bereichen, einem eingestaubten Dachboden und einer kalten Garage. „Es gibt einen schlechten Bereich, und einen noch schlechteren?!“, fragte Körber mit einem Augenzwinkern.Denn wirklich festlegen wollte man sich nicht, ob es in diesem Jahr tatsächlich keinen Luxus-Bereich geben werde. Lufen betonte, es werde „mindestens zwei Bereiche“ geben. Zumindest die Räume lassen darauf schließen, dass an Dachboden und Garage ein Haus angeschlossen sein könnte. Ein «Volles Haus!» steht bei Sat.1 ohnehin derzeit hoch im Kurs, möchte man mit selbigen schließlich einen „Paradigmenwechsel“ im Nachmittagsprogramm einläuten. Möglicherweise wurde die «PBB»-Jubiläumsstaffel ursprünglich auch deswegen in den Winter geschoben, um dem Nachmittagsformat einen Anschub zu geben. Die «Volles Haus!»-Einweihung lässt aber noch auf sich warten, weshalb an dieser Stelle nur spekuliert werden kann. Auf die wahren Gründe, warum man auf die eigentlich recht quotenstarke Sommerausstrahlung verzichtet, ging Marlene Lufen nicht ein und sagte lediglich: „Obwohl etwas gut läuft, finde ich es gut, wenn man mutig ist, etwas zu verändern.“Neben der neuen Ausstrahlungsperiode im Winter sei auch neu, dass die bereits in den unterschiedlichen Bereichen hausenden Bewohner noch nichts voneinander wissen. Bewohnern der Garage ist also nicht bekannt, dass bislang nur ein ebenfalls wenig populärer Bereich auf dem Dachboden wartet. Auch müssen sie – sofern dies am Freitag nicht enthüllt wird – auf einen Außenbereich verzichten. Der Grund dürfte vor allem an den dunklen und tendenziell unbehaglichen November- und Dezember-Tagen liegen. Auch Lufen und Schropp dürfen sich über ein Dach auf dem Kopf freuen. Statt eines Außenstudios melden sie sich täglich aus einem neuen Innenstudio.Micaela Schäfer, Menderes, Doreen Steinert, Jörg Knör, Jay Khan, Tanja Tischewitsch, Sam Dylan, Jennifer Iglesias, Rainer Gottwald, Diana Schell, Jörg Dahlmann und Walentina Doronina komplettierte Sat.1 am Donnerstag das Teilnehmerfeld mit drei weiteren Kandidaten. Ebenfalls dabei sind Duft-Influencer Jeremy Fragrance, der bereits eingezogen ist, Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Schauspielerin Katy Karrenbauer, die wohl die größte Starpower des Teilnehmerfelds mitbringt und derzeit noch im Hotel in Quarantäne weilt und von der Außenwelt abgeschnitten ist. Weitere Einzüge andere Kandidaten ist nicht geplant.Sowohl für die Kandidaten als auch für die Zuschauer bleibt vorerst weiterhin die Frage, welche Gesamt-Welt am Freitag präsentiert wird. Kaum vorstellbar, dass alle 15 Promis über zwei Wochen lediglich auf Isomatten und mit kratzigen Wolldecken schlafen werden umgeben von allem, „was auch bei Oma auf dem Dachboden zu finden ist“, wie es Jochen Schropp formulierte. Ein Fußballstadion werde es aber nicht geben.