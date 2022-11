Eine Party mit überraschenden Folgen

Soap-Check

In Berlin gibt es mehrere Lost Places und eine hat Nino gefunden und wird dort eine Veranstaltung hochziehen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sandra und Mathias haben beide mit ihren Gefühlen füreinander zu kämpfen – ohne dass der jeweils andere davon weiß. Sandra vertraut sich Anette an und Mathias versucht, sich ganz auf Birgit zu konzentrieren. Als es Hund Betty immer schlechter geht, versucht Sandra, Mathias zu erreichen. Aber er geht nicht ran. Simon ist mit seinem Posten im Hotel nicht zufrieden und kommt auf die Idee, mit Amelie die Jobs zu tauschen. Amelie würde sich darauf einlassen, doch was hält Gunter davon? Britta ist erleichtert: Simon löscht das Sex-Videotelefonat. Amelie und Carla ziehen sie trotzdem damit auf. Als Lilly und Hendrik aus den USA zurückkommen, wird Britta klar: Auch Lilly hat das Video gesehen. Und Tina lässt durchblicken: Auch im Rosenhaus wird darüber gesprochen. Dörte wird von Anette unbeabsichtigt verunsichert: War ihre Entscheidung, zu Gunter zu ziehen, überstürzt? Doch Gunter kann ihr die Zweifel liebevoll nehmen.Da Markus weiterhin an der Erpressung von Alexandra festhält, um sie an sich zu binden, möchte diese einen letzten romantischen Tag mit Christoph verbringen. Durch Eleni kommt Markus ins Grübeln, ob er den richtigen Weg geht, um wieder mit Alexandra glücklich zu werden. Doch dann schickt Christoph Markus eine Nachricht, mit der er unwissentlich sich selbst schadet. Nachdem Josies und Andrés Betrug beim Schoko-Wettbewerb aufgeflogen ist und André der Sieg aberkannt wurde, sind alle sehr niedergeschlagen. Das Preisgeld und das Renommee für das Café hätten sie wirklich gut gebrauchen können. Zur Überraschung von Josie wendet sich für sie schließlich doch noch alles zum Guten. Der Spruch von André über Helenes Gefühle bringt Max zum Nachdenken und er möchte von seiner Mutter wissen, was André damit gemeint hat. Helene bleibt nichts anderes übrig, als ihm die Wahrheit über ihre Schuldgefühle wegen Gerrys besonderer Art zu sagen. Zu Helenes Bedauern kommen in Max alte Gefühle hervor, die ihn sauer werden lassen.Auf Joschi prasseln mehr Aufgaben ein als er konzentriert bewältigen kann. Gibt es einen Retter in der Not? Sascha setzt sich für ein autofreies Lansing ein. Schießt er in seinem Übermut über das Ziel hinaus?Vivien legt sich ins Zeug, um für Sina eine unvergessliche Hochzeit vorzubereiten. Bis sie erkennt, dass unvergesslich nichts Gutes bedeuten muss. Sina und Bambi sind voller Vorfreude, endlich wird geheiratet! Da ahnen sie noch nichts von dem ungebetenen Gast, der seine eigenen, kranken Pläne hat ... Stella wird vor der Hochzeit von ihren Ängsten eingeholt. Dank Paco kann sie diese überwinden - ohne zu wissen, wie berechtigt diese aktuell sind.Eine Nachricht bringt Nathalie und Maximilian dazu, sich in Erinnerungen an glücklichere Zeiten zu verlieren. Finn und Justus wollen Zeit miteinander verbringen und geraten dabei unverhofft in eine brenzlige Lage. Richard hat mit einer Finte Henning gegen sich aufgebracht. Erst als Lucie sich für Richard einsetzt, zeigt sich Henning gesprächsbereit.Obwohl John seine Arbeit im Mauerwerk vermisst, ist er zu stolz und stur, vor Laura auf die Knie zu gehen. Auch Laura bleibt stur. Erst wenn John sie bittet, ist sie bereit, ihn zu ihren Konditionen wieder im Mauerwerk aufzunehmen. Um zu verhindern, dass sie vor Tuner auffliegt, überrascht Jessica ihn mit einem spontanen Geständnis. Tuner schwebt im siebten Himmel, während Jessica froh ist, alle Spuren noch rechtzeitig beseitigen zu können.Meike und George werden am Morgen von Carlo überfallen. Er hat eine Überraschung für die beiden vorbereitet. George muss ihn allerdings enttäuschen, weil er ganz einfach etwas anderes zu tun hat. Nach seiner Absage fährt Meike allein mit Carlo los. Sie kommt gar nicht mehr aus dem Staunen heraus, als er mir ihr an einem Bootssteg anhält und ihr eine Yacht präsentiert. Meike ist völlig überwältigt. Sie lässt sich darauf ein, einen schönen gemeinsamen Tag mit Carlo zu verbringen. Doch das bleibt nicht ohne Folgen.Nino hat den von ihm gefundenen „Lost Place“ hergerichtet und lädt seine Freundinnen zu einer Party dorthin ein. Besonders Sina ist begeistert von Ninos Plan und lässt dafür auch endlich Jonas links liegen. Als Sina und er sich auf der Party schließlich wieder näherkommen und es zwischen ihnen heiß hergeht, stolpern die beiden überraschend über Geld, das dort versteckt liegt. Es handelt sich um eine unglaubliche Summe. Fassungslos zählt Nino 100.000 Euro, die er am liebsten sofort behalten würde. Doch vor allem Chiara mahnt zur Vorsicht und so einigen sich die Freunde darauf, zunächst herauszufinden, wem das Geld gehört.