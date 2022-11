Banijay kauft weiteres Studios

Wirtschaft

Nachdem man zuletzt in Deutschland Sony Pictures übernahm, wird man sich MoviePlus einverleiben.

Die französische Banijay-Gruppe wächst immer weiter: Das Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem israelischen Unternehmen MoviePlus Productions erworben, dem Produzenten der HBO- und Keshet-International-Produktion «Our Boys» und des Oscar-nominierten Films «Footnote», und baut damit seine Aktivitäten in Israel weiter aus.Die 51-protzentige Beteiligung soll dazu beitragen, Banijays Fähigkeiten im Bereich Drama in der Region zu stärken. MoviePlus Productions hat sich auf Dramen, Dokumentarfilme und Spielfilme spezialisiert. Das von David Mandil gegründete Unternehmen hat unter anderem «Miguel» für Canal+ sowie «Deus» und «Jerusalem Brew» für YES Studios produziert.Mandil sagte: "Movieplus produziert bereits seit 20 Jahren. Das Team und ich sind sehr stolz auf den Weg, den wir eingeschlagen haben und der uns zu diesem großartigen Unterfangen geführt hat. Wir fühlen uns sehr geehrt, mit Banijay und Endemol Shine Israel zusammenzuarbeiten und sind entschlossen, diese Chance zu ergreifen und gemeinsam hochwertige Inhalte zu schaffen. Im Laufe der Jahre hatten wir die Gelegenheit, mit vielen talentierten Schöpfern, Autoren und Regisseuren zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns auf viele weitere herausfordernde und faszinierende Projekte."Banijay hat in diesem Jahr eine Reihe von Akquisitionen getätigt und im Oktober den «MythBusters»-Vertrieb Beyond International, das britische Drehbuchunternehmen Mam Tor Productions und den deutschen Ableger von Sony Pictures Television übernommen.