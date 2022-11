Rundschau

Bei Sky ist seit Dienstag ist neue Serie «Souls» zu sehen, die zu den besten Projekten des Jahres gehören soll.

«Black Panther 2: Wakanda Forever» (seit 10. November im Kino)

«The Crown» (seit 9. November bei Netflix)

«Souls» (seit 8. November bei Sky und WOW, dienstags je zwei Folgen)

«Enola Holmes 2» (seit 4. November bei Netflix)

«The Calling» (seit 10. November bei Peacock)

In dem Spielfilm kämpfen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje (u.a. Florence Kasumba) nach dem Tod von König T'Challa darum, ihre Nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Die Wakandaner nehmen ihr nächstes Kapitel in Angriff und die Helden müssen sich zusammenschließen, um mit Hilfe von Elitekriegerin Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) einen neuen Weg für das Königreich Wakanda zu beschreiten.Diana und Charles führen Krieg in den Medien. Die Monarchie wird hinterfragt. Die 90er-Jahre erweisen sich für Königin Elizabeth II. als die bisher größte Herausforderung.In Stockholm versucht die schwangere Pathologin Allie alles, um ihren geliebten Ehemann und Piloten Leo an einem Flug zu hindern. In Berlin schließt sich die 25-jährige Linn einer Sekte an, deren Mitglieder aus den unterschiedlichsten Gründen verzweifelt an ein Leben nach dem Tod glauben wollen. Und in einem Krankenhaus mitten in Deutschland wacht Hanna nach einem schweren Autounfall auf und fragt sich, wie ihr 14-jähriger Sohn Jacob es geschafft hat, sie beide vor dem Ertrinken zu retten. Als Jacob ein paar Tage nach dem Unfall plötzlich behauptet, sich an ein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern, verändert er das Schicksal der drei Frauen auf dramatische Weise. Sagt er die Wahrheit?Enola nimmt ihren ersten offiziellen Fall als Detektivin an. Doch um das Rätsel um das vermisste Mädchen zu lösen, braucht sie die Hilfe ihrer Freunde – und ihres Bruders Sherlock.Die Serie erzählt die Geschichte des NYPD Detective Avraham Avraham, dessen Glaube an die Menschheit seine Superkraft ist, wenn es um die Aufdeckung der Wahrheit geht. Geleitet von einem tiefen Sinn für Spiritualität und religiöse Prinzipien, muss Avraham seine eigene Menschlichkeit in Frage stellen, als eine scheinbar routinemäßige Untersuchung auf den Kopf gestellt wird.