«Peppa Pig» geht mit neuen Folgen weiter

US-Fernsehen

Beim Fernsehsender Nick Jr. werden im Dezember neue Episoden ausgestrahlt.

Mit über 1000 Lizenznehmern auf der ganzen Welt ist Peppa Pig eine der weltweit erfolgreichsten Vorschulfiguren, die in über 40 Sprachen übersetzt und in über 180 Ländern ausgestrahlt wurde. Die Fernsehserie handelt von Peppa Pig, einem frechen kleinen Schweinchen, das mit seinem jüngeren Bruder George, Mama Pig und Papa Pig lebt.Der Fernsehsender Nick Jr. bringt jetzt zahlreiche neue Folgen zu den amerikanischen Kindern. Los geht es am 5. Dezember. Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag werden um 19.00 Uhr neue Folgen ausgestrahlt. Die erste Episode beschäftigt sich mit Opas Weihnachtsgeschenkt. Der Weihnachtsmann bringt ein wunderbares Geschenk für Opa Schwein: eine Spielzeug-Flugmaschine. Er fliegt damit durch den Garten und Peppa und George haben viel Spaß dabei. Aber als die Batterie leer ist, kehrt die Flugmaschine automatisch nach Hause zurück, und das ist leider das Haus des Weihnachtsmanns. Opa fragt sich, ob er seine Flugmaschine jemals wiedersehen wird.Neville Astley, Mark Baker, Philip Hall, Sam Morrison, Matilda Tristram sind die Autoren der Serie, Lily Snowden-Fine singt das Tittellied. Amelia Bea Smith spricht die Hauptrolle, Hannah Lee Miller ist neben Oliver Dumont und Phil Davis Produzent. Die Serie wird für Channel 5 (UK) und Nick Jr. (USA) von Entertainment One und Astley Baker David Ltd hergestellt.