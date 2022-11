Bjarne Mädel steht wieder als Sörensen vor der Kamera

TV-News

Nachdem der Erfolgs-Film «Sörensen hat Angst» dreht der Schauspieler und Regisseur derzeit eine Fortsetzung mit dem Titel «Sörensen fängt Feuer».

Zwar verfolgten nur knapp 3,5 Millionen Zuschauer den Film «Sörensen hat Angst», doch bei den Kritikern kam die NDR-Produktion fabelhaft an und staubte zahlreiche Preise ab. Nun wird der Film fortgesetzt., so der Name des Films, wird seit dem 8. November und noch bis zum 7. Dezember in den Landkreisen Friesland (Varel) und Wesermarsch (Butjadingen, Brake) gedreht. Bjarne Mädel übernimmt als Sörensen erneut die Hauptrolle und Katrin Wichmann und Leo Meier sind als Sörensens Kollegen Jennifer und Malte ebenfalls wieder dabei. Neue Castmitglieder sind Luise Heyer, Karoline Eichhorn, Lina Beckmann, Edita Malovcic, Liv Clasvogt, Joachim Meyerhoff, Michael Maertens sowie Godehard Giese. Der Krimi wird planmäßig im kommenden Jahr im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt.Das übrige Team ist identisch wie bei Vorgänger «Sörensen hat Angst»: Das Drehbuch schrieb Sven Stricker nach seinem gleichnamigen Roman. «Sörensen fängt Feuer» ist eine Produktion von Claussen und Putz. Produzenten sind abermals Jakob Claussen und Uli Putz. Als Herstellungsleiter fungiert Jens Oberwetter, Produktionsleiter ist Pascal Biermann. Bjarne Mädel spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch erneut als Regisseur tätig.Zum Inhalt: Sörensen kämpft gegen die eigenen Dämonen, seit er die Medikamente gegen seine Angststörung abgesetzt hat. Da taucht in der kleinen friesischen Gemeinde Katenbüll eine junge, verstörte Frau auf: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als Sörensen endlich ihre Adresse herausfindet, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen. Der Kriminalkommissar muss sich jedoch nicht nur mit schweigsamen und misstrauischen Nachbarn auseinandersetzen, sondern merkt zusehends, welche Folgen das Absetzen seiner Medikamente hat.