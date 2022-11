«Es»: Vorgeschichte bei HBO Max

US-Fernsehen

Jason Fuchs und Brad Caleb Kane wurden als Co-Showrunner verpflichtet.

Jason Fuchs und Brad Caleb Kane werden als Co-Showrunner bei der-Prequelserie ( «Es» ) fungieren, die derzeit bei HBO Max von Andy und Barbara Muschietti in Arbeit ist. Die Serie, die derzeit den Titelträgt, wurde erstmals im März als in Entwicklung befindlich gemeldet. HBO Max hat der Serie eine Produktionszusage gegeben. Genaue Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, abgesehen von der Tatsache, dass die Serie ein Prequel zu den jüngsten Filmen «It: Chapter One» und «It: Chapter Two», die 2017 bzw. 2019 veröffentlicht wurden.Es wurde bereits berichtet, dass Fuchs das Drehbuch für die erste Episode der Serie geschrieben hat, basierend auf einer Geschichte, die er zusammen mit den Muschiettis geschrieben hat, die Fuchs auf das Projekt gebracht haben. Andy hat bei beiden neuen Filmen Regie geführt, Barbara hat sie produziert. Fuchs war Koproduzent bei «It: Chapter Two»". Fuchs und Kane werden zusammen mit den Muschiettis als ausführende Produzenten fungieren, wobei Andy bei der Serienpremiere Regie führen soll. Die Muschiettis sind ausführende Produzenten unter ihrem Label Double Dream Production. Warner Bros. Television ist das Studio, das auch die beiden Filme produziert hat.Die beiden neuen «It»-Filme spielten bei ihrem Erscheinen zusammen über 1,1 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen ein, wobei der zweite Film 27 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films spielt und eine neue erwachsene Besetzung die Rolle der Kinder aus dem ersten Teil übernimmt. «Es» ► wurde bereits 1990 in einer zweiteiligen Miniserie für ABC verfilmt, in der Tim Curry die kultige Rolle des Pennywise spielte.