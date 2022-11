Joyn geht leer aus: Aus «Reality Shore» wird «Germany Shore»

TV-News

Paramount+ hat sich das Reality-Format exklusiv gesichert und zeigt eine zweite Staffel kurz nach dem Deutschlandstart der Plattform.

Im vergangenen Jahr holte Joyn das für den Schweizer Sender 3+ produzierte Format «Reality Shore» nach Deutschland, nur um es ein Jahr später an Paramount+ zu verlieren. Der neue Streamingdienst, der am 8. Dezember in Deutschland aufschlägt, hat der Reality-Sendung auch gleich einen neuen Namen verpasst. Künftig firmiert das Format unter dem Titelund wird exklusiv bei dem Paramount-Dienst zu sehen sein. Die zweite Staffel beginnt am 15. Dezember, zum Start gibt es eine Doppelfolge, jeden Donnerstag werden jeweils zwei weitere Episoden abrufbar sein.Für die Teilnehmer geht es diesmal nach Kroatien, wo sie verrückte Challenges absolvieren müssen. Dabei sind jede Menge Zündstoff und große Gefühle vorprogrammiert, wie es seitens Paramount+ heißt. Mit dabei sind unter anderem Hati («Köln 50667»), Jona (Ex-«Bachelorette»-Kandidat), Mia («Paradise Hotel») und Belly («Der Bachelor», «Reality Shore»). Weitere Kandidaten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.«Germany Shore» ist eine Ko-Produktion von CH Media Entertainment und MTV und Paramount. Ausführender Produzent ist Constantin Entertainment.