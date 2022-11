YouTube Premium mausert sich zum Erfolg

Wirtschaft

Auch das Musik-Angebot ist in den vergangenen zwölf Monaten massiv gewachsen.

In einem bemerkenswert schnellen Wachstumsschub haben die Musik- und Premium-Dienste von YouTube jetzt zusammen mehr als 80 Millionen zahlende Abonnenten, wie das Unternehmen dem US-Fachblatt „Variety“ mitteilte. Das sind satte 30 Millionen mehr als die 50 Millionen, die das Unternehmen im September letzten Jahres bekannt gab.Das ist ein dramatischer Sprung, vor allem für eine Plattform, auf der so viel umsonst zu haben ist, und würde YouTube – das weltweit bereits die Nummer eins unter den Streaming-Plattformen für Musik ist – zum dritt- oder viertgrößten kostenpflichtigen Musik-Streaming-Dienst der Welt machen, hinter Spotify, Apple Music und dem chinesischen Anbieter Tencent."Wir haben YouTube Music und Premium in den letzten sieben Jahren entwickelt", sagt Smith, "basierend auf diesen Kernfunktionen – werbefrei, mit der Möglichkeit, die Videos oder Audiodateien weiterlaufen zu lassen, wenn man sich in einer anderen App oder auf dem Handy befindet, und der Möglichkeit, darauf zuzugreifen, wenn man zum Beispiel in ein Flugzeug steigt und vergessen hat, die gewünschten Videos oder Audiodateien herunterzuladen. Unser Ziel ist es, dass die Menschen YouTube überall dabei haben können, und wir haben ein ganzes Team von Experten aus der Musikbranche, Produktmanagern und Ingenieuren, die ein erstklassiges Musikerlebnis schaffen."