«The Doll Factory» nimmt Formen an

Das neue Projekt von Buccaneer Media soll in Großbritannien gedreht werden.

Paramount+ hat die Besetzung seiner neuen Originalserievon «Marcella»-Produzent Buccaneer Media bekannt gegeben. Die Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Elizabeth Macneal spielt im London des Jahres 1850 und erzählt die Geschichte von Iris, die zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Rose Puppen bemalt, und den Menschen in ihrem Umfeld, wie dem Tierpräparator Silas, der davon träumt, einen so einzigartigen Gegenstand zu finden, dass er berühmt wird, und dem Maler Louis, der auf der Suche nach seiner nächsten Muse ist.Als Iris erst Silas und dann Louis kennenlernt, bietet sich ihr die Möglichkeit, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Dafür muss sie ihre Schwester im Stich lassen, ihren Ruf opfern und sich ins Ungewisse stürzen. Doch während sich Iris' Welt erweitert, beginnt sich eine Geschichte von dunkler Besessenheit zu entfalten.Die Dreharbeiten für «The Doll Factory» haben in und um Dublin begonnen und werden bis ins kommende Jahr andauern. Die irische Firma ShinAwil ist für die Produktion vor Ort zuständig. Zu den Hauptdarstellern gehören Esmé Creed-Miles («Hanna») als Iris, Éanna Hardwicke («Normal People») als Silas, Mirren Mack («The Witcher: Blood Origin») als Rose und George Webster («Wedding Season») als Louis. Zum Ensemble gehören außerdem Pippa Haywood («Bodyguard»), Sharlene Whyte («Stephen»), Newcomer Reece Kenwyne-Mpudzi, Freddy Carter («Shadow and Bone»), Saoirse Monica Jackson («Derry Girls»), Laurie Kynaston («The Sandman»), Jim Caesar («The Witcher»), Akshay Khanna («Chloe»), Aysha Kala («The Undeclared War») und Nell Hudson («Outlander»).