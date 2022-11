Podstars

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schickt Spotify eine neue Reportage on air. Während der WM wird es neue Folgen geben.

Sie ist da: die teuerste und umstrittenste Weltmeisterschaft in der Fußballgeschichte. Um das Turnier in Katar zu realisieren, flossen riesige Geldsummen. Während der Bauarbeiten ließen schätzungsweise tausende Arbeiter ihr Leben. Wie kann es legitim sein, dass die WM in einem Land stattfindet, dass die Menschenrechte so missachtet? Exakt dieser Frage geht der Spiegel-Sportredakteur Daniel Montazeri gemeinsam mit der Menschenrechtsaktivistin und ehemaligen Profifußballerin Tugba Tekkal auf den Grund. «Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld» ist ein Original-Spotify-Podcast, der in Zusammenarbeit mit dem Magazin "Der Spiegel" entstand. Das Format besteht aus acht Folgen. Jede Episode hat eine ungefähre Spieldauer von 40 Minuten.Macht und Korruption ebneten den Weg zur WM-Vergabe an Katar im Jahr 2015. Daniel Montazeri und Tugba Tekkal berichten über die grausamen Zustände auf den Baustellen und die missachteten Menschenrechte in Katar. «Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld» wirkt wie eine fesselnde True-Crime-Doku. Das Format ist spannend und offenbarend. In jeder Folge kommen Experten und Menschenrechtsaktivisten zu Wort. Primär im Fokus steht dabei die zentrale Frage: Steht das Milliardengeschäft Profifußball vor dem Aus oder blüht es jetzt erst recht auf? In den letzten Monaten haben viele Fußballbegeisterte zum Boykott aufgerufen und sich deutlich von der umstrittenen WM in Katar distanziert.Der investigative Podcast deckt schonungslos Verstrickungen im Profifußball auf. Im Fadenkreuz stehen der FC Bayern München, der französische Verein Paris Saint-Germain, die englische Premiere League und Weltfußballer Neymar. Verfolgt Katar einen größeren Plan mit der Weltmeisterschaft? Geht es um politische Macht und Einfluss? Welche Bedeutung haben Investoren im internationalen Fußball und was richten sie mit ihren Geldsummen an? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Zuhörende in dem Podcast «Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld».Das Format eignet sich für alle, die sich über die Missstände im internationalen Fußball interessieren. Einige Details sind schwer verdaulich, entsprechen aber der bitteren Realität. Daniel Montazeri und Tugba Tekkal beleuchten die dunkelsten Ecken des Fußballs und entdecken dabei Unglaubliches. Auf Spotify erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge des Formats. Bereits ausgestrahlte Folgen sind ebenfalls auf dem Audio-Streaming-Portal verfügbar.