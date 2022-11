«Bozen-Krimi» dominiert die Primetime

Quotennews

Das Erste hatte am Donnerstagabend ein leichtes Spiel. Die Privatsender befinden sich schon im Fußball-Winterschlaf.

Die Reihekehrte im November für eine weitere Folge zurück. Bereits im März strahlte Das Erste die Filme „Verspieltes Glück“ und „Vergeltung“ aus, die 5,50 und 7,02 Millionen Fernsehzuschauer anlockten. Bei den jungen Menschen fuhr die Produktion 6,9 und 8,4 Prozent Marktanteil ein. Weil das Angebot der privaten Fernsehstation sehr überschaubar war, hatte die blaue Eins am gestrigen Donnerstag leichtes Spiel.6,95 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Folge „Familienehre“, in der Sonja Schwarz (Chiara Schoras) den Mord an einem Eishockey-Starspieler aufklären musste. Wie der Sportler Marcel (Felix Everding) erstochen in der Kabine aufgefunden wurde, verzeichnete einen Marktanteil von 26,5 Prozent. Das Drehbuch von Mathias Klaschka überzeugte 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige zum Einschalten, das Buch von Mathias Klaschka kam auf gute 9,8 Prozent.sicherte sich um 22.50 Uhr nur noch 1,15 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion der bildundtonfabrik, die der Westdeutsche Rundfunk bestellte, verbuchte maue 8,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum kam Kebekus auf 0,20 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von sechs Prozent. Marc-Uwe Kling und Lorena Rae waren beizu Gast, der Marktanteil bewegte sich bei 7,4 Prozent. Mit 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 3,6 Prozent Marktanteil ein.