George Clooney produziert «Good Night, and Good Luck»

US-Fernsehen

Der erfolgreiche Schauspieler wird mit seinen Partnern den Spielfilm als Serie zurückbringen.

AMC entwickelt eine Serienadaption des Films. Ein Team von sechs Autoren wurde für die sechs Episoden umfassende Serie einbestellt. George Clooney, Grant Heslov und ihr Label Smokehouse Pictures brachten das Projekt zusammen mit Participant und 2929 Productions zu AMC. Clooney und Heslov hatten das Drehbuch gemeinsam verfasst, Clooney führte auch Regie und spielt die Hauptrolle, Heslov produziert. 2929 und Participant produzierten den Film ebenfalls.Jonathan Glatzer wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Mark Cuban und Todd Wagner von 2929 kehren als ausführende Produzenten zurück, zusammen mit Jeff Skoll von Participant. Miura Kite von Participant wird zusammen mit Haley Jones von 2929 ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. Rebecca Arzoian von Smokehouse wird als Co-Executive Producer fungieren. Heslov wird bei der ersten Episode der Serie Regie führen, sollte sie fortgesetzt werden."Als großer Fan des Films wollte ich ihn nicht kopieren oder nur ein Faksimile davon machen", sagte Glatzer. "Also haben wir die Welt erweitert, um zu zeigen, wie die Spaltung und Hysterie der Zeit in jeden Aspekt des täglichen Lebens eindringt. Ich vermute, es ist eher eine Entstehungsgeschichte dessen, wo wir heute stehen.""AMC ist bekannt für faszinierende, tief verwurzelte Charaktere, die vom Bildschirm in den kulturellen Zeitgeist springen. Sy Steingartner passt genau zu den Ikonen von AMC, und wir freuen uns darauf, die Figur und die Serie weiterzuentwickeln", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Wir sind große Fans von Jonathans Talent als Geschichtenerzähler, George und Grants Fähigkeiten als Produzenten, Grants Fähigkeiten als Regisseur und den starken Talenten von Mark, Todd und Jeff, und wir freuen uns, mit ihnen allen in diesem neuen Projekt zusammenzuarbeiten."