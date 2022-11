«Goodbye Deutschland!» mit positiver Tendenz

Quotennews

Es lief bereits nicht glorreich bei «Goodbye Deutschland!», doch in der letzten Wochen lief es dann plötzlich einfach schlecht. Gestern sah es anders aus.

Wenn es vielleicht auch anders aussah, als in der Vorwoche, von "gut" war auch die gestrige Platzierung vonweit entfernt. Der Schrecken dürfte dennoch weiterhin tief gesessen haben bei VOX , als letzten Freitag nur 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zuschalteten und der Marktanteil auf 2,5 Prozent rutschte. Eine Woche später ist davon dann doch wieder vieles vergessen. Die Gesamtreichweite steigerte sich auf 0,75 Millionen Zuschauer, der Marktanteil kletterte zumindest in die richtige Richtung auf 2,8 Prozent.Sorgen bereitet hingegen weiterhin die Zielgruppe. In der Vorwoche war das Format von 0,3 auf 0,27 Millionen Umworbene gerutscht, gestern ergab sich mit 0,25 Millionen ein noch niedrigerer Wert. Der Marktanteil sinkt damit weiter von 5,4 auf zuletzt 4,7 und gestern 4,4 Prozent ab. Gerade mit Live-Fußball bei Sat.1 und dem ersten Finale von «Ninja Warrior Germany» war jedoch die Zielgruppen-Konkurrenz gestern groß.Leuchtturm des VOX-Programms bleibt weiterhin. Auch gestern holte die Koch-Show starke 1,3 Millionen Zuschauer ab 19 Uhr ab, die Reichweite bescherte dem Sender gute 5,7 Prozent am TV-Markt. Doch auch hier war im Vorlauf der Primetime die Zielgruppe mit 0,32 Millionen Werberelevanten schwächer als an den Tagen zuvor. Von Montag bis Donnerstag holte «Das perfekte Dinner» 0,4, 0,44, 0,46 und nochmals 0,44 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter ab. Der gestrige Marktanteil von 7,5 Prozent ist folglich der schwächste der Woche.