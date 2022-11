«Avatar: The Last Airbender» kommt 2025 ins Kino

Kino-News

Paramount Pictures wird im selben Jahr auch den nächsten «SpongeBob»-Film veröffentlichen.

Paramount hat die Veröffentlichungstermine 2025 für die kommenden Animationsfilme zuundbekannt gegeben. Der unbetitelte «SpongeBob»-Film soll am 23. Mai 2025 in die Kinos kommen und wird von Nickelodeon Animation und Paramount Animation produziert.Der noch unbetitelte Film «Avatar: The Last Airbender» kommt am 10. Oktober 2025 in die Kinos und wird von Nickelodeon Animation, Paramount Animation und Avatar Studios produziert. Beide Filme werden in den Kinos starten. Fans der Nickelodeon-Serie haben geduldig auf eine Leinwandadaption gewartet, seit die Gründung der Avatar Studios im Jahr 2021 bekannt gegeben wurde. Die Serienschöpfer Michael DiMartino und Bryan Konietzko, die sich von Netflix' bevorstehender Live-Action-Adaption von «Avatar» zurückgezogen haben, haben das Animationsstudio gegründet, um die Welten der Hauptserie und ihrer Fortsetzung «The Legend of Korra» zu erweitern.Im Juni wurde bekannt, dass bei Paramount und Nickelodeon nicht nur ein, sondern gleich drei eigenständige «Avatar»-Filme in Arbeit sind. Der Film 2025 ist der erste, der ein Veröffentlichungsdatum erhalten hat, und es gibt keine weiteren Details, außer dass es sich um einen "unbetitelten Aang-Avatar-Film" handelt. Lauren Montgomery, die an «Avatar: The Last Airbender» mitgearbeitet hat, wurde bereits als Regisseurin angekündigt, während Konietzko, DiMartino und Eric Coleman produzieren.