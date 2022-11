Chris Rock performt wieder bei Netflix

US-Fernsehen

Der Komiker, der bei den Oscars Schlagzeilen machte, produziert ein weiteres Special.

Chris Rock wird der erste Comedian sein, der ein Live-Streaming-Special auf Netflix ausstrahlt, wie das Unternehmen angekündigt hat. Details sind noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass das Special Anfang 2023 weltweit ausgestrahlt wird. Rock hat bereits 2018 mit Netflix an dem Comedy-Special «Tamborine» zusammengearbeitet. Außerdem trat er Anfang 2022 auf dem «Netflix Is a Joke»-Comedy-Festival des Streaminganbieters auf, wo er neben Dave Chappelle auf der Bühne stand."Chris Rock ist eine der kultigsten und wichtigsten komödiantischen Stimmen unserer Generation", sagte Robbie Praw, Netflix' Vizepräsident für Stand-up- und Comedy-Formate. "Wir sind begeistert, dass die ganze Welt ein Live-Comedy-Event mit Chris Rock erleben und Teil der Netflix-Geschichte werden kann. Das wird ein unvergesslicher Moment und wir fühlen uns sehr geehrt, dass Chris diese Fackel trägt."Dies ist der erste große Test des Live-Streamings auf Netflix , der möglicherweise die Tür für eine Reihe von anderen Programmen öffnet, die ebenfalls live übertragen werden. Es wurde bereits angedeutet, dass Netflix Live-Streaming in einige seiner ungeschriebenen Inhalte einbauen könnte, beispielsweise indem es Fans die Möglichkeit gibt, live darüber abzustimmen, wer aus einer Sendung abgewählt werden sollte.