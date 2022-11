Roku ordert «Morimoto's Sushi Master»

US-Fernsehen

Außerdem möchte der Streamingdienst die Factual-Serie «The Cupcake Guys» haben.

Der Streamingdienst Roku hat zwei brandneue Original-Serien,und, sowie den Premierentermin für Rokus erste spanischsprachige Originalseriebekannt gegeben.In «Morimoto's Sushi Master» tritt der renommierte Koch und Gastronom Masaharu Morimoto als Chefjuror eines Kochwettbewerbs auf, der sich um eine der beliebtesten Küchen der Welt dreht: Sushi. Unter der Moderation von Lyrica Okano («Marvel's Runaways») beleuchtet die sechsteilige Serie das Können, die Zutaten, die Delikatesse und das Talent, die nötig sind, um die Kunst der Sushizubereitung zu perfektionieren. Acht konkurrierende Sushi-Köche werden versuchen, Morimoto zu beeindrucken, zusammen mit den Jurymitgliedern Chef Dakota Weiss, Chefkoch des berühmten Coyote Café in Santa Fe und ehemaliger Miteigentümer von Sweetfin Poke, und Chef Kenji Lopez-Alt, Kolumnist der ‚New York Times‘ und Autor des Bestseller-Kochbuchs „The Food Lab“. Produziert von Ample Entertainment, sind Ari Mark, Phil Lott, Kathryn Vaughn, Liz Cook und Masuhira Morimoto als ausführende Produzenten tätig.«The Cupcake Guys» begleitet die ehemaligen NFL-Teamkollegen Michael Griffin und Brian Orakpo und ihren langjährigen Freund Bryan Hynson auf ihrem Weg von Football-Stars zu Cupcake-Königen. Die sechsteilige Doku-Serie begleitet die Unternehmer, die ein Gigi‘s Cupcake-Franchise in ihrer Heimatstadt Austin, Texas, betreiben. Mit Themen wie Familie, Freundschaft, Fußball und natürlich Zuckerguss bieten «The Cupcake Guys» etwas für jeden Geschmack. Produziert von The Story Lab und SMAC Productions, einer Abteilung von SMAC Entertainment. Michael Strahan, Constance Schwartz-Morini und Fred Anthony Smith sind ausführende Produzenten für SMAC Productions. Mike Ferry und Cathy Boxall fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten für The Story Lab.«¡Que Delicioso!», die erste spanischsprachige Originalserie von Roku, wird am Freitag, den 25. November, ausgestrahlt. Die renommierten Köche Marcela Valladolid und Chris Valdes sind Gastgeber und Juroren des siebenteiligen Wettbewerbs, der die lateinamerikanische Küche feiert. Produziert von World of Wonder und Robert Rodriguez' El Rey, sind Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Richard Borjas, John Fogelman und Cristina Patwa als ausführende Produzenten und Moira Noriega als Co-Executive Producer tätig."Die Aufnahme von «Morimoto's Sushi Master», «The Cupcake Guys» und «¡Que Delicioso!» in das Roku-Originals-Programm unterstreicht unser Engagement für erstklassige Originalserien, die repräsentativ für unser vielfältiges Streaming-Publikum sind", sagte Brian Tannenbaum, Head of Alternative Originals bei Roku. "Jede dieser Serien bietet eine neue Sichtweise auf Formate, von denen wir wissen, dass sie unser Publikum sofort ansprechen werden, und wir freuen uns darauf, diese Projekte auf dem Roku Channel zu zeigen."