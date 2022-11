Dude Perfect  mit Trickshots ganz nach oben auf YouTube

YouTuber

Alles fing mit einem Video voller Basketball-Tricks an, heute kommt man nicht nur auf YouTube kaum noch an der Gruppe vorbei.

Die fünfköpfige Sport- und Comedy-Gruppe Dude Perfect hat es geschafft und ist mit der Hilfe von YouTube ganz groß herausgekommen. Die Reise startete im Jahr 2009 und heute haben sie sich mehr oder weniger ihr eigenes Imperium aufgebaut mit inzwischen 58,4 Millionen Abonnenten allein auf YouTube, zahlreichen Partnerschaften mit bekannten Marken, eigenem Buch, mehrere Touren, einer Fernsehsendung und Dokumentation.Tyler „TT“ Toney „Ty“ wurde am 24. März 1989 in Texas geboren wurde und studierte zunächst Wildtiere und Fischerei an der Texas A&M University. Cody Jones „Tall Guy“ kam am 9. Oktober 1987 ebenfalls in Texas zur Welt und studierte an der gleichen Universität Finanzen und Immobilien. Dort lernten sie auch Garret Hilbert „Purple Hoser“ kenne, der am 13. Mai 1987 geboren wurde und an eben dieser Universität Architektur studierte. Das Team wird ergänzt von den beiden eineiigen Zwillingsbrüdern Coby und Cory Cotton, die am 17. Juli 1987 zur Welt kamen und beide Sprachkommunikation an der Universität studierten.Die Freundesgruppe filmte eines Tages mehr aus Langweile zahlreiche Trickshots, bei denen sie aus den unterschiedlichsten Positionen, einen Basketball in den Korb warfen. Am 9. April 2009 luden sie das Video dann auf YouTube hoch, wo es direkt viral ging. Nach nur einer Woche wurde es über 200.000-fach aufgerufen und wurde sogar bei «Good Morning America» erwähnt. Schnell folgten neue Videos, die ähnlich gut bei den Zuschauern ankamen, so dass ihre Reichweite immer weiterwuchs. Im darauffolgenden Jahr sichteten sie auf Tylers Ranch einen Panda, welcher ab da zum offiziellen Maskottchen der Gruppe wurde. Seitdem taucht auch immer wieder eine Figur im Panda-Kostüm auf dem Kanal auf. Die Identität soll jedoch erst gelüftet werden, wenn die Gruppe mehr Abonnenten auf YouTube hat als PewDiePie.In den ersten Jahren konzentrieren sich die Fünf hauptsächlich auf die Trick-Shot-Videos, die immer ausgefallener und besonderer werden. Diese zählen auch weiterhin zu den gefragtesten Videos auf dem Kanal. So führt die Rangliste beispielsweise das Video „Water Bottle Flip 2“ mit inzwischen 430 Millionen Aufrufen an. Zahlreiche weitere Trickshots, beispielsweise mit Tischtennisbällen, Spielkarten, Fidget Spinners oder Bumerangs, haben die Marke von mehr als 100 Millionen Klicks geknackt. Es kam auch die neue Reihe „Stereotypes“, etwa am Strand, im Fitnessstudio, im Auto, im Kino oder an Weihnachten, hinzu. Ein weiterer Hit wurde die Show „Overtime“, die aus verschiedenen Segmenten besteht. Bei „Wheel Unfortunate“ müssen Teilnehmer an einem Rad drehen und erhalten im Anschluss eine zufällige Bestrafung. In der Kategorie „Absurd Records“ haben sich es die YouTuber zu Aufgabe gemacht, neue Weltrekorde aufzustellen. Dies haben sie beispielsweise in den Kategorien längster und höchster Basketballwurf, die meisten Tischtennisbälle, die mit Rasierschaum an den Kopf einer Person befestigt wurden, die meisten Eier, die mit den Zehen innerhalb von 30 Sekunden zerbrochen wurden, oder die meisten Trinkdosen, die mit einer Hand innerhalb einer Minute geöffnet wurden.Schon lange ist der Erfolg der Gruppe aber nicht mehr nur auf die Plattform YouTube beschränkt. Es entstanden mehrere Apps, darunter „Dude Perfect“, „Dude Perfect 2“, „Endless Ducker“ und „That’s Lit“. Cory Cotton veröffentlichte das Buch „Go Big“, in welchem er die Geheimnisse der Gruppe teilte, um ein Unternehmen in Zeiten von Social Media erfolgreich zu gründen. 2015 ging ihre eigene Fernsehserie „The Dude Perfect Show“ bei CMT auf Sendung. Vier Jahre später veranstalteten die Fünf ihre erste Live-Tour in verschiedenen Städten der USA. Im Januar 2023 wird es zudem eine Tour auf einem Kreuzfahrtschiff geben. Natürlich gibt es auch einen Merchandise-Shop von Dude Perfect und in Partnerschaft mit Serious Bean Co. kreierten sie 2020 eine eigene Geschmacksrichtung von Baked Beans. Im gleichen Jahr entstand gemeinsam mit YouTube Originals die Dokumentation „Backstage Pass“ über die Gruppe, die hinter die Kulissen ihrer Live-Tour „Pound It, Noggin“ blickt. 2021 veröffentlichten sie zudem ihren ersten Song, den „The Pet Peeves Song“. Neben zahlreichen neuen Projekten wird das fünfköpfige Team in den nächsten Jahren sicherlich auch ihre Kollaborationen mit zahlreichen Promis und Partnerschaften mit berühmten Marken noch ausbauen, um immer weiter zu wachsen.