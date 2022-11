Schauspielerwechsel bei der neuen «Der Staatsanwalt»-Staffel

TV-News

Zu Beginn der 18. Staffel von «Der Staatsanwalt» stehen gravierende Veränderungen im Ermittler-Team bevor.

Die ZDF-Krimireihe, die mit ihrer zurückliegenden Staffel Anfang 2022 bis zu siebeneinhalb Millionen Menschen erreichte, wird sich in der 18. Staffel etwas verändert präsentieren. Zum Staffelauftakt der Odeon-TV-Produktion kündigt sich eine personelle Veränderung im Ermittler-Team an. Während Oberstaatsanwalt Bernd Reuther, gespielt von Rainer Hunold, unverändert Teil der seit 2005 ausgestrahlten Sendung bleibt, werden Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) und Hauptkommissarin Kerstin Klar (Fiona Coors) in den kommenden Folgen aus dem Format ausscheiden. Ab dem 6. Januar um 10:00 Uhr werden die acht neuen Episoden in der ZDF Mediathek verfügbar sein, die im linearen Programm ab dem 13. Januar immer freitags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.In Folge eins geht es um den Mord an einem Chefbuchhalter, doch im Laufe der Episode wird Oberkommissar Max Fischer tödlich verletzt. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther und Hauptkommissarin Kerstin Klar sind davon schwer belastet. Eine Woche später, nach einem weiteren Todesfall in einem Sägewerk, bekommt das Team neue Unterstützung, in Person der neuen Hauptkommissarin Julia Schröder, die von Anika Baumann verkörpert wird. Doch nur wenig später steht der nächste Abschied bevor: Kerstin Klar nimmt der Tod ihres Kollegen derart mit, dass sie kündigt. Für sie stößt Jannik Mioducki als Oberkommissar Alexander Witte zur Serie hinzu.Fiona Coors gehörte mit Rainer Hunold seit Beginn von «Der Staatsanwalt» zur ZDF-Serie. Max Hemmersdorfer war seit der 15. Staffel dabei. Warum beide Darsteller nun zu Beginn der 18. Staffel aus der Serie ausgestiegen sind, ist unbekannt.