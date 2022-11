«Bonn»: ARD findet Starttermin für historische Event-Serie

TV-News

Neues Jahr, neue Event-Serie. So lautet das Motto von Das Erste zu Jahresbeginn 2023, denn am Dienstag, den 17. Januar strahlt der öffentlich-rechtliche Sender die sechsteilige Event-Serieaus, die auf wahren Begebenheiten im Spanungsfeld des Kalten Krieges beruht. Die Reihe wird als „politischer Thriller zwischen rivalisierenden Geheimdiensten, Seilschaften im Altnazi-Milieu und einer jungen Frau, die sich ihren Platz in einer von Männern dominierten Gesellschaft erkämpft“, beschrieben. Teil der Story ist auch eine Familiengeschichte mit dunklen Geheimnissen, die im Rheinland und in der damaligen bundesdeutschen Hauptstadt spielt.Das Erste zeigt die Serie jeweils in Doppelfolgen zur besten Sendezeit. Gedreht wurde an historischen Schauplätzen und originalgetreu ausgestatteten Sets, die den Zeitgeist der 50er Jahre wieder lebendig werden lassen. Zur hochkarätigen Besetzung zählen Mercedes Müller, Max Riemelt, Sebastian Blomberg, Martin Wuttke und Juergen Maurer in den Hauptrollen, in weiteren Rollen sind Katharina Marie Schubert, Inga Busch, Johanna Gastdorf, André Eisermann, Luise von Finckh und Julius Feldmeier zu sehen.Claudia Garde führte Regie und schrieb zusammen mit den Autoren Martin Rehbock und Peter Furrer nach einer Idee von Gerrit Hermans die Drehbücher. «Bonn» ist eine Produktion der Odeon Fiction in Zusammenarbeit mit Wilma Film. Als Produzent agiert Philip Voges, Producer ist Fabian Winkelmann.