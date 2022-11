«DSWNWP» gewinnt im Gesamten - die «TV total Wok-WM» dominiert die Zielgruppe

Quotennews

Der Show-Fight am Samstagabend war klar definiert. RTL mit «DSWNWP» gegen ProSieben mit der «TV total Wok-WM». Und der Sieg musste sich geteilt werden.

Der Show-Kampf am Samstagabend - Das Comeback der legendärengegen die RTL-Show. Höher dürfte die Erwartungshaltung zweifelsohne beim ProSieben-Comeback sein, bei RTL hat «DSWNWP» aktuell einen guten Lauf und muss die letzten Wochen lediglich bestätigen. In Gänze sollte das auch gelingen, mit 1,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren holte der Sender aus Köln mit zwei von drei anwesenden Moderatoren (Schöneberger und Jauch) nur marginal weniger als am 05. November. Damals schauten 1,78 Millionen zu, der Marktanteil sank mit dem kleinen Verlust von 8,5 auf gestern erreichte 8,0 Prozent.Der interne Vergleich geht bei dernatürlich über einen deutlich größeren Zeitraum. Die letzte «Wok-WM» flimmerte am 14. März 2015 über den Äther, damals sorgten ordentliche 1,97 Millionen Zuschauer für gute 8,0 Prozent am TV-Markt. Mit diesem und dem Wert der RTL-Show konnte das Comeback gestern nicht mithalten. Im Schnitt kam der TV-Abend auf 1,59 Millionen Zuschauer und damit 7,5 Prozent am Markt. Sicherlich kein Flop, etwas mehr dürfte man sich in Unterföhring dennoch erhofft haben.Doch natürlich ist die Gesamtreichweite nicht alles, vor allem bei den privaten Sendern wird gebannt auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geachtet. Und hier dreht sich die Beurteilung um 180 Grad. Die «TV total Wok-WM» holt mit 0,86 Millionen Umworbenen den Bestwert des Tages über alle Sender blickend, bei RTL schauten immerhin ordentliche 0,61 Millionen zu. In Marktanteilen gesprochen holte Köln 12,2 Prozent, München landete bei starken 17,3 Prozent.