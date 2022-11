«Promi Big Brother»: Die ersten Namen stehen

TV-News

Schäfer, Menderes, Steinert, Knör, Gottwald, Iglesias. Diese und einige weitere Namen sind nun zum Einzug bei «Promi Big Brother» bekannt. Am 18. November geht es los!

Schon jetzt ist quasi alles dabei. Erotik-Sternchen, «DSDS»-Legende, «Popstars»-Gewinnerin, Komiker und Kult-Imitator, Sänger und Box-Manager.geht am 19. November 2022 in die nächste Runde und rund eine Woche zuvor sind die ersten Namen gefallen. Wohl nicht wegzudenken aus einer ordentlichen Reality-Produktion, Micaela Schäfer. Die Moderatorin, Schauspielerin, Nack-DJane und Sängerin wird bei Sat.1 einziehen. Ihre größte Angst im Hinblick auf 24 Stunden unter Beobachtung stehen: das Schlafen. "Da hat man keine Kontrolle über sich, seinen Körper, seine Mimik und seine Laute", so Schäfer. Bei Menderes, bekanntes «DSDS»-Gesicht, ist die hauptsächliche Angst auf Privatsphäre an sich gelegt. "Keine Privatsphäre zu haben, das wird nicht einfach für mich."Hingegen komplett neu im Reality-Geschäft ist Doreen Steinert. Die «Popstars»-Gewinnerin aus dem Jahr 2004, vielen wohl eher als lange Lebensgefährten von Rapper Sido bekannt, war noch nie einer derartigen Show. "Es ist tatsächlich meine erste Reality-Show und freue mich mega, dabei sein zu dürfen, weil ich das Format total feiere!" Bei dem Namen Iglesias werden einige bereits oben gezuckt haben, doch es geht nicht um Popsänger Enrique, bei «Promi Big Brother» wird Jennifer Iglesias einziehen. Die «Love-Island»-Siegerin will eigentlich Sängerin werden, vorher geht es aber zu Sat.1. Auch das ältere Kaliber ist im Haus vertreten. Mit bereits 63 Jahren wird Kult-Imitator Jörg Knör neben Box-Manager Rainer Gottwald (56) einziehen.Damit stehen die ersten Namen der «Promi Big Brother»-Wohngemeinschaft. Am Freitag, dem 18. November, geht es um 20:15 Uhr bei Sat.1 los. Täglich können sich Fans über Live-Schalten beim Sender sowie bei JOYN freuen, das gesamte Spektakel spielt sich bis zum 07. Dezember ab.