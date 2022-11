Blockbuster-Battle

Im Blockbuster-Battle treffen die „Kampf-Automobile“ der «Transformers» gegen die Astronauten in «Lost in Space» aufeinander. Oder sichert sich gar ein Scorsese-Film den Sieg?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Michael Bays epische Reihe geht in die fulminante fünfte Runde: Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren? Hier ein Link zur Kino-Kritik von Quotenmeter, in der es hieß: „Krachend laut, bombastisch, irrsinnig und launig: «Transformers – The Last Knight» hält, was die Trailer versprechen (oder androhen). Nur etwas schleppender (und faszinierender).“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(Tele 5, 20:15 Uhr)Die Menschheit soll auf einen entlegenen Planeten jenseits der Milchstraße umgesiedelt werden. Professor John Robinson und seine astrophysikalisch versierte Familie erhalten den Auftrag, alles Notwendige für die Erschließung des Planeten Alpha Prime vorzubereiten. Allerdings kommt dem epischen Umsiedelungsprojekt Dr. Zachary Smith in die Quere. Im Auftrag einer Terrororganisation sabotiert er die Forschungsreise im Raumschiff "Jupiter 2" - mit fatalen Folgen für die Robinsons. - Remake der 60er-Jahre-Sciencefiction-Serie mit u.a. Mimi Rogers und Heather Graham.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: 4IMDb User Rating: 5(arte, 20:15 Uhr)Japan, 1633: Inmitten malerischer Berglandschaften fesselt eine Gruppe japanischer Inquisitoren weiße Männer an Pfähle und verbrüht sie kopfabwärts mit heißem Wasser. Bereitwillig lassen die Gefesselten die brutale Taufe über sich ergehen, anstatt wie gefordert ihrem Glauben abzuschwören. Es sind europäische Priester, die zum Missionieren hergekommen sind. Unter ihnen ist Pater Ferreira aus Portugal, der in seiner Heimat bereits für tot gehalten wird. Fest entschlossen, ihren Lehrer zu finden, machen sich seine ehemaligen Priesterschüler Rodrigues und Garupe auf den Weg nach Japan und scheuen dabei kein Risiko. Sie haben in Erfahrung bringen können, dass in der Präfektur Nagasaki viele Christen ermordet werden, und lassen sich zunächst von einem unsteten Japaner leiten, der sich mal als Christ ausgibt und mal verleugnet, Christ zu sein. Kurz nach ihrer Ankunft gewährt eine Gruppe japanischer Christen den Priestern Unterschlupf. Gemeinsam beten sie heimlich, geben vor Heiden zu sein und verstecken Rodrigues und Garupe in einer Hütte, um sie vor den Inquisitoren zu schützen. Für die Auslieferung von Christen wurden Belohnungen ausgesetzt. Mit 300 Silberstücken ist der Anreiz, einen Priester zu verraten, besonders hoch. Nach einer Weile in der Hütte begeben sich Rodrigues und Garupe auf die Insel Goto, um ihre Suche nach Ferreira fortzusetzen. Dort meint ein älterer Mann ihn gekannt zu haben und vermutet ihn in Nagasaki. Immer öfter wird Goto von Inquisitoren heimgesucht, die schließlich drei Geiseln fordern, welche durch Prüfungen unter Beweis stellen sollen, dass sie sich nicht zum Christentum bekennen. Hier geht’s zur Quotenmeter-Kritik, die schrieb: „Der Aufwand hinter «Silence» lässt zu keiner Minute die Frage aufkommen, ob es sich bei diesem Film tatsächlich um ein Herzensprojekt Martin Scorseses handelt. Doch die durchgehende Schwermut und die gezeigte Gewalt fordern nicht bloß viel Geduld und Gutwillen vom Zuschauer, sich für die Belange der unnahbar bleibenden Hauptfigur zu interessieren. Der Film bedarf auch einer fraglosen Akzeptanz der gezeigten Ereignisse. Und das ist auf die Dauer ganz schön anstrengend.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 7