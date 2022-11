Sandra Oh geht zu «The Sympathizer»

US-Fernsehen

Drei weitere Darsteller haben sich der neuen HBO-Serie angeschlossen.

Sandra Oh, Kieu Chinh und Nguyen Cao Ky Duyen haben sich dem Cast vonbei HBO in wiederkehrenden Rollen angeschlossen. Der satirische Spionagethriller verfolgt die Kämpfe eines halb französischen, halb vietnamesischen kommunistischen Spions in den letzten Tagen des Vietnamkriegs und sein daraus resultierendes Exil in den Vereinigten Staaten. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Viet Thanh Nguyen. Zu den bereits angekündigten Stars gehören Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong und Robert Downey Jr.Oh wird Ms. Sofia Mori spielen, eine befreite Feministin, die inmitten einer Dreiecksbeziehung beginnt, sich der Komplexität ihrer eigenen asiatisch-amerikanischen Identität bewusst zu werden. Chinh verkörpert die Mutter des Majors. Sie hat Heimweh nach Vietnam und findet sich in den neuen Verhältnissen nicht leicht zurecht, ganz im Gegensatz zu ihrem Sohn, der sich sofort darauf einlässt. Duyen ist die Frau des Generals (Le), eine elegante und souveräne Matriarchin, die verzweifelt versucht, ihre Tochter zu bescheiden und ihren Mann davor zu bewahren, dass sie ihr Leben als Flüchtlinge neu beginnen.Regisseur Park Chan-wook fungiert zusammen mit Don McKellar als Co-Showrunner von «The Sympathizer». Beide sind neben Downey, Susan Downey und Amanda Burrell im Namen von Team Downey, Kim Ly, Niv Finchman für Rhombus Media, Ron Schmidt, Nguyen und Jisun Back im Namen von Moho Film ausführende Produzenten. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen HBO, A24 und Rhombus Media in Zusammenarbeit mit Cinetic Media und Moho Film. Das Projekt befindet sich derzeit in Produktion, wobei die Dreharbeiten in Los Angeles und Thailand stattfinden.